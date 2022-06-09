«Ресурсы есть». У Украины большие шансы победить на Донбассе — Бутусов 9 июня, 20:04 Цей матеріал також доступний українською Украинские военные грузят танк на грузовик в Донецкой области, 8 июня (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Главный редактор Цензор.НЕТ и военный эксперт Юрий Бутусов в интервью Радио НВ сообщил о больших шансах Украины победить Россию на Донбассе.



«У Украины есть большие шансы победить на Донбассе. После того, как сейчас поставляют артиллерию 155 миллиметров, боеприпасы, конечно, возможности наши для сопротивления значительно увеличились. Мы усилились. У нас множество людей, есть боевые подразделения. Конечно, все это нуждается в усилении. Но шансы на то, что мы сможем не просто удержаться, а разгромить ударные группировки российских войск, значительны», — сказал журналист.

Видео дня

Он отметил, что противник значительно сменил тактику и начал артиллерийское наступление и украинской стороне нужно меняться под эту тактику и опережать врага.

«Нам нужно идти вперед. Ресурсные, человеческие возможности у нас есть», — заверил Бутусов.

По его словам, российское провижение на Донбассе «никогда не выглядело совершенно неотвратимым», аа преимущество РФ существует за счет того, что она сосредотачивает все ресурсы и имеет большое преимущество в технике и боеприпасах.

«Противодействовать этому тяжело, но можно за счет более гибкой тактики, большего боевого опыта, нашей артиллерии, боеприпасов. Мы долго не сможем получить техническое преимущество над Россией в количестве. Едва ли это в ближайшей перспективе будет. Но даже тех сил, которые у нас есть, ресурсов уже достаточно для разгрома противника, для нанесения ему очень серьезных потерь», — уверен журналист.

Также Бутусов отметил, что Россия постоянно обстреливает Бахмут, Соледар, Лисичанск и промзону Северодонецка.

Заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Алексей Громов сообщил, что 9 июня ВСУ сорвали наступление российских военных на Бахмутском направлении.



Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.