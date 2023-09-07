«Неправильная позиция РФ». Буданов рассказал о преградах в обмене пленными «всех на всех» 7 сентября, 16:31 Кирилл Буданов (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов рассказал, что сейчас есть проблемы с обменом пленных «всех на всех».

Об этом Буданов сказал в эфире телемарафона.

«Процесс обмена военнопленными продолжается и по состоянию на сейчас. Есть определенные технические трудности. Я считаю, что из-за не совсем правильной позиции Российской Федерации. Но мы и это преодолеем», — отметил руководитель ГУР.

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По его словам, эта проблема не является слишком сложной, как может показаться. Он убежден, что Украина близка к тому, чтобы РФ в ближайшее время согласилась на обмен «всех на всех».

«Просто надо найти правильные пути урегулирования этого момента», — подчеркнул Буданов.

В июле президент Украины Владимир Зеленский заявил, что стране необходимо вернуть домой всех пленных, которых захватила Россия.

Однако 1 сентября уполномоченный по правам человека Верховной Рады Дмитрий Лубинец заявил, что у Украины есть проблемы с обменным фондом. По его словам, сейчас в Украине «недостаточное количество российских военнопленных, которых мы хотим менять на украинских военнопленных».

Последний раз обмен пленными состоялся 7 августа. Тогда Украина вернула из российского плена 22 защитников. Лубинец сообщил, что это был 48-й обмен, который удалось провести. Сейчас домой из плена вернулись 2598 украинцев.

18 августа представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов заявил, что Украина продолжает работу по организации новых обменов пленными с Россией, в ближайшее время ожидаются хорошие новости.