Украина может удовлетворить внутренний и мировой спрос на зерно до конца 2022 года — советник Зеленского 27 мая, 05:14 Цей матеріал також доступний українською Единственный способ доставить зерно на мировые рынки — это по крайней мере прекратить все военные действия в Черном море, считает Устинов (Фото:pixabay/pexels)

Украина имеет достаточные запасы зерна, чтобы удовлетворить внутренний и мировой спрос, по крайней мере, до конца 2022 года. Для этого необходимо остановить все военные действия в Черном море.

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Об этом заявил советник Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко.



По его мнению, РФ с самого начала агрессии планировала блокаду украинских портов с целью создания продовольственного кризиса в мире, чтобы как можно сильнее давить на Запад.

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"Они одновременно разыгрывают разные карты на одном столе - энергоресурсы, еда, плюс проводят свою "военную операцию" на нашей земле и разрушают инфраструктуру, а также уничтожают все наши продовольственные запасы", - сказал Устенко.

Он отметил, что РФ обстреливает любые корабли, которые появляются в Черном море. Но если в регионе объявят остановку огня, Украина быстро отреагирует, и суда с зерном выйдут из портов.

«Я считаю, что единственный способ доставить зерно на мировые рынки – это остановить войну или по крайней мере прекратить все военные действия в Черном море», – подчеркнул советник Зеленского.

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