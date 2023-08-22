Украина и две страны НАТО наладили совместное производство 120-мм мин

22 августа, 22:51
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Украинские Силы обороны уже получают тысячи новых минометных выстрелов (Фото:Украинская бронетехника/Facebook)

Украинские Силы обороны уже получают тысячи новых минометных выстрелов (Фото:Украинская бронетехника/Facebook)

Украинский производитель бронированной техники и вооружения компания Украинская бронетехника и две неназванные страны НАТО наладили совместное производство минометных мин 120 мм калибра.

Об этом во вторник, 22 августа, сообщила компания Украинская бронетехника в Facebook.

По данным компании, украинские защитники уже начали получать тысячи новых минометных выстрелов.

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Украинская компания отметила, что сейчас 120 мм миномет является одним из самых распространенных видов артиллерийского оружия в украинской армии. Такие минометы эффективно поражают живую силу и технику противника, уничтожают укрытия, огневые позиции и помогают Вооруженным Силам Украины приближать победу.

В компании отметили, что минометные выстрелы изготавливаются по современным технологиям, которые соответствуют стандартам НАТО.

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«Международная кооперация и рассредоточение производственных мощностей помогли нашему предприятию нарастить ежемесячные объемы поставок этих боеприпасов», — отмечается в сообщении.

В марте в Укроборонпроме сообщили, что наладили производство уже третьего вида боеприпасов — 122-мм артиллерийского снаряда.

Также Укроборонпром развернул серийное производство осколочных мин в одной из стран НАТО.

Редактор: Ева Сластнова

Теги:   НАТО Оружие Минометный обстрел Снаряды Миномет Война России против Украины

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