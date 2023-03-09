Нардеп-посредник и «тупик» для Путина. CNN рассказал о тайных переговорах между Украиной и РФ, после которых защитников вывели с Азовстали 9 марта, 13:39 Оборона Мариуполя украинскими защитниками продолжалась 86 дней (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

После приказа диктатора Владимира Путина в апреле 2022 года заблокировать комбинат Азовсталь, обороняемый украинскими бойцами, небольшая группа из представителей Украины и РФ начала тайные переговоры о прекращении осады. В частности, в нее вошли депутат Верховной Рады и два высокопоставленных генерала главы Кремля, говорится в материале CNN.



Речь идет о нардепе от округа в Донецкой области Александре Ковалеве, который рассказал телеканалу, что был посредником на ранних стадиях переговоров. По данным СМИ, в 2014-м он занимался вывозом «беркутовцев» с базы в Киеве после Евромайдана. Сам говорит, что помог им убежать, чтобы «предотвратить дальнейшее кровопролитие».

Видео дня

Когда российский штурм Мариуполя и Азовстали затянулся, а гражданские и сотни пострадавших остались без помощи, Ковалев начал думать, что «кто-то должен попытаться остановить это безумие».



По словам парламентария, многие другие люди безуспешно пытались договориться о доступе к окруженному комбинату: «До меня было 11 неудачных миссий, и никто не верил, что туда вообще можно попасть», — утверждает Ковалев.

О своих планах он рассказал руководителю Главного управления разведки МО Украины Кириллу Буданову, говорит Ковалев. И хотя тот сомневался в его шансах, одобрил эту инициативу. Сначала нардеп воспользовался контактом ФСБ в Москве, связавшись с бывшим агентом СБУ предателем Валентином Крыжановским, перешедшим на сторону России в 2014 году.

Впервые на захваченные Россией территории Ковалев отправился 25 апреля 2022 года. Чтобы облегчить прохождение через блокпосты и связаться с командирами Азова, он получил от Буданова секретные пароли и зашифрованные устройства связи. Он рассказал, что Мариуполь был фактически стерт с лица земли, а для того, чтобы добраться до завода, нужно было договориться о прекращении огня.

На фото от 27 апреля Ковалев вместе с Крыжановским и генерал-лейтенантом 8-й гвардейской общевойсковой армии Южного военного округа России Андреем Сычевым по прозвищу Дон сидели посреди дороги за небольшим столом. Последний руководил штурмом Мариуполя и, по слухам, заменил генерал-полковника Александра Журавлева после первых неудачных этапов развязанной Россией большой войны. Нардеп говорит, что просидел с Сычевым весь день.

Фото: Александр Ковалев/CNN

Ковалев рассказал, что настаивал на спасении прежде всего детей, женщин и раненых.

Он вернулся в Мариуполь за стол переговоров 9 мая. В этот раз, по его словам, переговоры с обеих сторон ускорились. До этого момента Буданов настаивал, чтобы на встречах присутствовали его представители и отправил своего первого заместителя Дмитрия Усова — «россияне решили, что им тоже нужно усилить свою игру», пишет CNN.

Тогда за столом переговоров появились два высокопоставленных генерала из российской военной разведке — второй по рангу командир ГРУ генерал-лейтенант Владимир Алексеев и генерал-майор Александр Зорин. Первый попал под санкции США в 2016 году за масштабную киберактивность, нацеленную, в частности, на вмешательство в американские президентские выборы. А через три года — под ограничения ЕС и Британии за отравление Скрипалей Новичком в Солсбери. Зорин был посланником Путина в Сирии, где активно участвовал в переговорах между режимом Башара Асада и оппозицией и повстанческими группировками.

«Их участие проливает свет на важность, которую Путин придает решению тупиковой ситуации вокруг Азовстали и захвату Мариуполя, чтобы обеспечить долгожданный сухопутный мост между Крымом и Россией[…] В течение многих лет Украина была частью портфеля ФСБ; передача контроля над войной ГРУ ознаменовала сейсмическое смещение во взглядах Путина на эту службу», — пишет CNN.

По словам Ковалева, Алексеев регулярно делал перерывы в переговорах 9 мая, чтобы дозвониться в Москву. Как он понял, у того была «прямая спутниковая связь» с минобороны РФ. Журналист-расследователь проекта Bellingcat Христо Грозев считает, что Алексеев мог докладывать секретарю Совбеза Николаю Патрушеву.

Вскоре состоялся третий визит Ковалева в Мариуполь. 16 мая он записал видео и сделал фото, на которых видно, как российскую делегацию встречает группа из не менее шести украинских бойцов, среди которых командир Азова Денис Прокопенко.

Ковалев участвовал в нескольких переговорах, в том числе во встрече украинской и российской делегаций, состоявшейся на одной из проходных Азовстали / Фото: Александр Ковалев/CNN

«Это те моменты, за которые мы волновались. Момент доверия. Когда мы сделали все, чтобы две стороны собрались, посмотрели друг другу в глаза, российская сторона пообещала, что будет цивилизованный выход для наших солдат», — рассказал Ковалев.

После начала «серьезных переговоров» условия были следующие: взаимное прекращение огня, сдача Азовстали и «цивилизованные условия для наших военнопленных и обмена». Нардеп заявил, что россияне их «выполнили», и в тот же день начался выход защитников с комбината.

Ковалев рассказал, что большую часть переговоров по Азовстали делегировал украинской разведке, но показал CNN письмо с благодарностью от Буданова, которое тот передал главе парламента. В ГУР отказались комментировать участие нардепа в переговорах, но подтвердили участие Усова.



В Генеральном штабе ВСУ 16 мая сказали, что командиры подразделений, которые находились на Азовстали, получили приказ от высшего военного руководства сохранить жизни личного состава. Министр обороны Алексей Резников заявил, что защитники Мариуполя выполнили приказ, сдержали группировку в 20 тысяч российских захватчиков и не пустили их в Запорожскую и дальше в Донецкую области. По словам заместительницы министра обороны Анны Маляр, другой формулы спасения героев с Азовстали не было.

Украина возвращает защитников Азовстали из российского плена в рамках обменов, а пять командиров находятся в Турции под протекцией президента Реджепа Эрдогана.

