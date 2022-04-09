Украина и Россия провели третий обмен пленными. Домой возвращаются 12 военных и 14 гражданских — Верещук

9 апреля, 20:22
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Ирина Верещук (Фото:Ирина Верещук/Facebook)

Ирина Верещук (Фото:Ирина Верещук/Facebook)

Вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук сообщила, что состоялся новый обмен пленными между Украиной и Россией. Из российского плена освободили 26 украинцев.

«По приказу Президента Зеленского сегодня состоялся третий обмен пленными. Домой возвращаются 12 наших военных, из которых одна женщина-офицер. Также мы освободили 14 гражданских, включая 9 женщин. Всего 26 наших людей», — написала Верещук.

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1 апреля между Украиной и Россией состоялся новый обмен пленными. Были освобождены 86 украинских военных, среди которых 15 женщин.

Первый полноценный обмен пленными между Украиной и Россией состоялся 24 марта. Десять военнослужащих ВСУ обменяли на такое же количество захваченных в плен российских оккупантов. Также 11 гражданских российских моряков, спасенных Украиной с затопленного возле Одессы судна, обменяли на 19 украинских гражданских моряков со спасательного судна Сапфир, захваченных оккупантами при попытке забрать украинских военных с острова Змеиный.

Редактор: Виктория Бедрак

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Теги:   Обмен пленными Ирина Верещук Война России против Украины

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