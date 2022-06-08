Украина и Россия провели новый обмен телами погибших военных 8 июня, 15:35 Цей матеріал також доступний українською Тела российских военных в селе Малая Рогань, Харьковская область, 19 мая 2022 года (Фото:REUTERS/Vitalii Hnidyi)

На линии фронта в Запорожской области прошел обмен телами погибших военных между Украиной и Россией по формуле «50 на 50», сообщает пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий в среду, 8 июня.

Из 50 погибших защитников, которых вернула Украина, 37 держали оборону на заводе Азовсталь в Мариуполе. Процесс возвращения тел погибших украинских защитников продолжается.

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«Договоренность была достигнута в результате переговоров с участием уполномоченного по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, Олега Котенко… Операция по обмену проводилась Министерством по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, ГУР МОУ, СБУ, ГШ ВСУ и другими силовыми структурами Украины», — добавили в Минреинтеграции.

Накануне в Главном управлении разведки Министерства обороны заявили, что процесс возвращения тел погибших защитников Мариуполя продолжается. Украине удалось вернуть 210 тел бойцов, большинство из них — герои, которые держали оборону на заводе Азовсталь.

До этого агентство Associated Press сообщило, что Россия передала Украине десятки тел украинских бойцов, погибших на металлургическом заводе Азовсталь. Пресс-секретарь полка Азов Анна Головко сказала, что все 160 украинских тел были с Азовстали. По ее словам, как минимум 52 из этих тел считаются останками бойцов полка Азов.

4 июня стало известно, что Украина и РФ впервые провели обмен телами погибших военных по формуле «160 на 160».

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что российская сторона не хочет забирать тела своих погибших. В частности, тела россиян, собранные после боев в Киевской и Черниговской областях, хранятся в вагонах-рефрижераторах. По данным Генштаба ВСУ, по состоянию на 8 июня Россия потеряла в Украине около 31 500 своих военных.

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