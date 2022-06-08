Украина и Россия провели новый обмен телами погибших военных 8 июня, 15:35 Цей матеріал також доступний українською Тела российских военных в селе Малая Рогань, Харьковская область, 19 мая 2022 года (Фото:REUTERS/Vitalii Hnidyi)

На линии фронта в Запорожской области прошел обмен телами погибших военных между Украиной и Россией по формуле «50 на 50», сообщает пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий в среду, 8 июня.

Из 50 погибших защитников, которых вернула Украина, 37 держали оборону на заводе Азовсталь в Мариуполе. Процесс возвращения тел погибших украинских защитников продолжается.

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«Договоренность была достигнута в результате переговоров с участием уполномоченного по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, Олега Котенко… Операция по обмену проводилась Министерством по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, ГУР МОУ, СБУ, ГШ ВСУ и другими силовыми структурами Украины», — добавили в Минреинтеграции.



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