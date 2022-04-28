Украина освободила из российского плена еще 45 человек — Верещук

28 апреля, 18:00
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Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук (Фото:Ирина Верещук/Facebook)

Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук (Фото:Ирина Верещук/Facebook)

Украина и Россия провели очередной обмен пленными, из плена вернулись 45 человек. Об этом сообщила вице-премьер — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

Война России против Украины — главные события 28 апреля

Украина освободила 13 офицеров и 20 солдат, среди которых 20 раненых. Также домой возвращаются 12 гражданских.

19 апреля Украина и Россия провели пятый обмен пленными, Киев вернул домой 60 военных, из которых десять офицеров, и 16 гражданских. Во время обмена пленными 21 апреля Украина освободила 19 человек — десять военных и девять гражданских.

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https://www.youtube.com/embed/rwTIN5TWzvA
Редактор: Нина Григорская

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Теги:   Украина-Россия Обмен пленными Военнопленные Ирина Верещук Война России против Украины

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