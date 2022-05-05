С начала полномасштабного вторжения России состоялось девять обменов пленными, Украина вернула 324 человека — СБУ 5 мая, 21:45 Цей матеріал також доступний українською Украина освободила из российского плена 324 человека с начала полномасштабной войны (Фото:Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook)

С начала полномасштабного вторжения России в Украину с помощью СБУ было проведено девять обменов пленными, в Украину вернулись 324 человека, сообщает пресс-служба СБУ.

Война России против Украины — главные события 5 мая

«Все это — в рамках взаимодействия и системной и кропотливой работы Объединенного центра по поиску и освобождению пленных, который функционирует под патронатом верховного главнокомандующего Вооруженными Силами Украины — президента Владимира Зеленского», — сказано в сообщении.



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В СБУ призвали сообщать информацию о факте незаконного лишения свободы украинских граждан или их попадания в плен.



Украина и Россия провели очередной обмен пленными 30 апреля. Украинская сторона вернула домой 14 людей: семь военных и семь гражданских.

Украинский омбудсмен Людмила Денисова рассказывала об унижениях и нечеловеческих условиях содержания украинских граждан, захваченных в плен Россией. Среди освобожденных украинцев есть тяжелораненые, люди с сепсисом и ампутированными конечностями. Также российские оккупанты устраивают фильтрационные лагеря и силой или обманом вывозят людей на временно оккупированные территории или в Россию.

Что делают с украинцами в фильтрационных лагерях? – Людмила Денисова, омбудсмен https://www.youtube.com/embed/rwTIN5TWzvA

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