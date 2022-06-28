Украина и РФ обменялись пленными: вернули 17 человек 28 июня, 13:47 Украина вернула 17 своих граждан из плена РФ (Фото:Суспільне Миколаїв)

Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными провел новый обмен пленными с российской стороной.

Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны в Telegram.

Обмен был проведен по формуле 17 на 15. Домой возвращаются 16 украинских военнослужащих, из которых два офицера и 14 солдат. Также освобожден один гражданский.

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Среди людей, которых удалось вернуть, пятеро раненых, им необходимо неотложное лечение.

18 июня Украина и Россия провели очередной обмен по формуле «5 на 5». Все освобожденные — гражданские, незаконно удерживаемые российскими оккупационными войсками. Ранее стало известно, что из российского плена освободили парамедика и волонтерку Юлию Паевскую (позывной Тайра).



22 июня начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов заявил, что в ближайшее время Украина может освободить «значимое количество» пленных.

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