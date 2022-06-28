Украина и РФ обменялись пленными: вернули 17 человек

28 июня, 13:47
Украина вернула 17 своих граждан из плена РФ (Фото:Суспільне Миколаїв)

Украина вернула 17 своих граждан из плена РФ (Фото:Суспільне Миколаїв)

Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными провел новый обмен пленными с российской стороной.

Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны в Telegram.

Обмен был проведен по формуле 17 на 15. Домой возвращаются 16 украинских военнослужащих, из которых два офицера и 14 солдат. Также освобожден один гражданский.

Видео дня
Читайте также:
«Быстро не получится». Когда защитники Азовстали вернутся домой и что с ними сейчас — Геращенко

Среди людей, которых удалось вернуть, пятеро раненых, им необходимо неотложное лечение.

18 июня Украина и Россия провели очередной обмен по формуле «5 на 5». Все освобожденные — гражданские, незаконно удерживаемые российскими оккупационными войсками. Ранее стало известно, что из российского плена освободили парамедика и волонтерку Юлию Паевскую (позывной Тайра).

22 июня начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов заявил, что в ближайшее время Украина может освободить «значимое количество» пленных.

https://www.youtube.com/embed/-my8o_hdCHY
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Николаевская область Обмен пленными Война России против Украины

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X