Украина и Россия провели обмен телами погибших военных 4 июня, 17:33 Цей матеріал також доступний українською В Украине тела российских солдат, собранные после боев в Киевской и Черниговской областях, хранятся в вагонах-рефрижераторах (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Украина и РФ провели обмен телами погибших военных по формуле «160 на 160». Об этом сообщает Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

Обмен состоялся в четверг, 2 июня, на линии фронта в Запорожской области. Договоренности удалось достичь после переговоров с участием уполномоченного по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах.

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Операцию проводили Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, ГУР МО, СБУ, Генштаб ВСУ и другие силовые структуры Украины.



Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что российская сторона не хочет забирать тела своих погибших. В частности, тела оккупантов, собранные после боев в Киевской и Черниговской областях, хранятся в вагонах-рефрижераторах. По состоянию на 4 июня ВСУ ликвидировали уже около 31 тысячи российских военных.

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