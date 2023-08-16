Польша и Украина: перспективы партнерства в фармацевтике во время войны и евроинтеграции 16 августа, 14:42 Партнерский проект «Европа — Польша — Украина. Восстановимся вместе'23»

Конференция «Europe-Poland-Ukraine Rebuild Together 2023»

Война, которая длится почти полтора года в Украине, влияет на различные отрасли экономики, одной из которых, конечно, является система здравоохранения. Несмотря на «новую ситуацию», люди, которые остаются в Украине, продолжают болеть, нуждаются как в медицинской поддержке, так и в доступе к лекарственным средствам. Сама отрасль здравоохранения остается жизнеспособной и работает в условиях войны настолько хорошо, насколько это возможно. Сегодня восстановление украинской медицинской отрасли требует постоянного развития фармацевтических компаний, сотрудничества на основе диалога, понимания и доверия, — отметили докладчики во время дискуссии «Фармацевтический сектор в Польше и Украине», организованной в рамках конференции «Europe-Poland-Ukraine Rebuild Together 2023».

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С точки зрения здравоохранения, перед Украиной стоят различные проблемы: отсутствие компенсации и взаимного признания, ограничения в сертификации соответствия стандартам ЕС практически со времени пандемии Covid-19 до текущих боевых действий. С другой стороны, открытость к сотрудничеству с западной фармацевтической индустрией и желание как можно скорее стать важной страной Европейского сообщества и занять важное место в европейской политике здравоохранения вселяет оптимизм.

Фото: «Europe-Poland-Ukraine Rebuild Together 2023»

Деятельность Украины в текущих клинических исследованиях

«Наша ситуация заставляет Украину ускорить выполнение клинических исследований и дает нам весомую основу в этом направлении. Скорость инвестиционных процедур, возвращение украинцев в страну, передислокация медицинских пунктов в безопасные места является основой для развития и продолжения клинических исследований в Украине. Мы видим рост количества квалифицированных работников, качества клинических баз, имеющегося оборудования и ресурсов, что приводит к тому, что не стоит пренебрегать такой инвестиционной возможностью, как выполнение клинических исследований на территории Украины, — сказала заместительница министра здравоохранения Украины по вопросам европейской интеграции Марина Слободниченко. Только в начале войны в Украине было выполнено 794 клинических исследования на разных этапах.

Фото: «Europe-Poland-Ukraine Rebuild Together 2023»

Польша и Украина являются лидерами в производстве лекарственных средств и API в Европе

Украина последовательно участвует в процессе вступления в Европейский Союз и пытается занять важное место в европейской политике здравоохранения. Независимость в отношении лекарственных средств и проблемы с наличием лекарств, которые были значительными уже во время пандемии Covid-19, или с активными веществами из Азии, дают возможность польско-украинскому партнерству быть лидером по производству этой продукции для Старого континента. Стратегически Польша и Украина являются лидерами в производстве лекарственных средств и API в Европе.

Павел Савенко, глава правления компании «Farmak International», в свою очередь объясняет следующее: «Украина имела очень развитую фармацевтическую и научную отрасль в советский период. Это наследство, которое мы получили и развили в течение последних десятилетий. Мы экспортируем лекарства в более чем 50 стран мира, в частности, в ЕС. Мы продаем лекарства на всех континентах. Наше предложение сегодня состоит и ста изделий, и к этому мы добавляем еще двадцать изделий каждый год».

Представители лидеров украинских фармацевтических компаний соглашаются с законодательными актами, которые уже есть в процессе утверждения, позволяющими адаптировать вопросы международной сертификации на законодательном уровне, чтобы они соответствовали стандартам ЕС, в частности, стандартам в сфере хорошей производственной практики (GMP). «В последнее время почти все фармацевтические компании, работающие в Украине, прошли внутренние аудиты GMP, а украинский регулятор самостоятельно провел стандартизированные проверки в соответствии с европейскими стандартами. Вопрос признания украинского GMP стоит рассмотреть европейскими регуляторами», — сказала Ольга Астафьева, руководительница экспортного управления компании «Дарница». В свою очередь, Юлия Чеботарева, руководительница отдела регистрации лекарственных средств в зарубежных странах в компании «Лекхим», добавила: «На примере „Лекхим“, мы производим около 2 млрд таблеток, 500 млн капсул и 150 млн ампул ежегодно. С одной стороны, в Украине зарегистрировано более 250 лекарственных средств. Мы также производим вещества, зарегистрированные в Европе. Мы также хотим продавать лекарства в Европу с согласия европейского регулятора. Мы ожидаем, что проблема будет замечена, и сертификаты GMP для Украины будут признаны или будет возможно проведение онлайн-аудитов европейскими регуляторами».

Фото: «Europe-Poland-Ukraine Rebuild Together 2023»

В чем потенциал и ключ к польско-украинскому сотрудничеству в фармацевтическом секторе?

Ситуация в Украине сейчас заключается в том, что она должна решить, во что она хочет инвестировать. Глядя на доступность лекарств — это так, но когда речь заходит о потреблении, о том, лечатся ли пациенты или поддерживается комплаенс, все еще есть проблема с этим, и здесь этот рынок, безусловно, будет расти, и очень динамично. Конечно, в Украине еще не существует полной системы компенсации, хотя правительство Украины много сделало в этом направлении. Следующим вызовом будет то, как найти финансирование. Как обеспечить, чтобы общество было здоровым, как бороться с последствиями войны и что делать для роста средней продолжительности жизни? Это то, чем Украина должна заниматься и, вероятно, она с этим справится. Польша находилась в аналогичной ситуации несколько лет назад. Мы должны использовать наш опыт и наладить такое сотрудничество.

В контексте доступа к инновациям — в Польше они лучше, чем в Украине, но как их финансировать? Как «перепрыгнуть» и внедрить методы оплаты за этот эффект? Здесь есть много вызовов, которые Украина может использовать как лучшие решения, которые есть в наличии. Важно извлечь выгоду из обмена опытом с другими странами — разговаривать, встречаться и воплощать в жизнь лучшие вещи.

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