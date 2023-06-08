Украина и ООН согласовали эвакуацию на оккупированном Левобережье Херсона 8 июня, 15:34 Затопленные в результате подрыва россиянами Каховской ГЭС Алешки (Фото:Херсонщина | Олешки/Каховка/Телеграм)

Украина и Организация объединенных наций согласовали план эвакуации населения из оккупированного Левобережья Херсонщины после подрыва Каховской ГЭС при условии обеспечения возможности безопасного проезда на оккупированные территории.

Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Украины.

Глава МИД Дмитрий Кулеба в четверг, 8 июня, встретился с Дениз Браун, координатором системы ООН в Украине, гуманитарным координатором.



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Украина и ООН заключили соглашение о немедленном формировании групп для оказания гуманитарной помощи и эвакуации пострадавших на оккупированных территориях Левобережья Херсонской области.



В МИД сообщили, что было отмечено, что масштаб разрушений и страданий, причиненных гражданам и животным, требует «качественно иного реагирования».

По итогам встречи согласовали, что ООН безотлагательно увеличит объемы помощи Украине и направит дополнительные силы в Херсонскую и другие области, которые понесли убытки в результате подтопления.

Кулеба заверил ООН в том, что Украина предоставляет все гарантии безопасности ООН для выполнения гуманитарных операций на пострадавших территориях.

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Было договорено, что ООН отправится на временно оккупированные территории из Украины тогда, когда Россия предоставит доступ и гарантии безопасности.



Сейчас ООН ожидает предоставления указанных гарантий от РФ и доступа к оккупированным территориям.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Красный Крест и ООН не помогают Украине после подрыва россиянами Каховской ГЭС и Киев не получил от них ответа. Он призвал международные организации немедленно присоединиться к спасательной операции на оккупированной части Херсонщины.

В четверг, 8 июня, Кулеба резко раскритиковал призывы ООН о проведении расследования подрыва Каховской ГЭС и назвал их «игрой в поддавки для россиян». Министр заявил, что процедуры, которые существуют в ООН, тормозят процессы и мешают им быстро реагировать.





Каховская ГЭС — последние новости о подрыве

В ночь на вторник, 6 июня, войска РФ взорвали Каховскую ГЭС, которую контролируют более года. Городам и селам ниже по Днепру грозит затопление. Пострадает также левобережье региона, которое контролируют оккупанты.

Президент Владимир Зеленский на срочном заседании СНБО поручил провести эвакуацию из районов риска и обеспечить питьевой водой все города и села, которые получали воду из Каховского водохранилища.

В Укргидроэнерго сообщили, что Каховская ГЭС полностью разрушена и не подлежит восстановлению. В ОК Юг уточнили, что разрушена не вся дамба, но есть значительные повреждения.

В Минэкономики оценили масштабы разрушения и заявили, что на строительство новой ГЭС может потребоваться около 1 млрд долл и минимум пять лет.

Инфографика: NV

Под угрозой затопления около 80 населенных пунктов региона, 16 тысяч человек на правобережье Херсонской области находятся в критической зоне.

Офис генпрокурора начал расследование по статье экоцид.

Зеленский назвал российский теракт на Каховской ГЭС крупнейшей рукотворной экологической катастрофой в Европе за десятки лет.

В Главном управлении разведки заявили, что подрыв россиянами Каховской ГЭС увеличивает угрозу ядерной катастрофы.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил Зеленскому создать комиссию с участием экспертов из Украины, РФ, ООН и международного сообщества, включая Турцию, для расследования подрыва Каховской ГЭС.