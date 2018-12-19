Украина и ОБСЕ предложили ввести "новогоднее" перемирие на Донбассе Сегодня, 16:55 54 Цей матеріал також доступний українською Режим тишины могут ввести после завершения военного положения

На заседании Трехсторонней контактной группы в Минске украинская сторона и ОБСЕ предложили установить перемирие на Донбассе в связи с рождественскими и новогодними праздниками.

Об этом по итогам заседания 19 декабря сообщили представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ, народный депутат Ирина Геращенко.

"ОБСЕ и Украина предложили после окончания режима военного положения, при отсутствии провокаций со стороны РФ и прекращении Россией актов агрессии, установить постоянный режим тишины на Донбассе к новогодним и рождественским праздникам", - заявила она в Facebook.

По ее словам, решение о "новогоднем" перемирии обсудят представители подгруппы по вопросам безопасности во время скайп-конференции 27 декабря.

Геращенко отметила, что если стороны согласуют дату установления режима тишины, то это будет 18 попытка перемирия.

Последнее в году заседание в Минске прошло безрезультатно из-за позиции России - Геращенко