«Ключевое звено между Киевом и Кишиневом». Украина и Молдова построят мост через Днестр 12 июня, 15:51 Подписание соглашения о строительстве моста (Фото:Министерство инфраструктуры Украины)

Украина и Молдова договорились о строительстве моста через Днестр в районе населенных пунктов Ямполь и Косеуць на украинско-молдавской границе. Он станет ключевым звеном транспортного коридора между Киевом и Кишиневом.

Об этом сообщает пресс-служба министерства инфраструктуры Украины.

Соответствующее соглашение в понедельник, 12 июня, подписали вице-премьер-министр по восстановлению Украины, министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков и министр инфраструктуры и регионального развития Молдовы Лилия Дабижа.

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Кубраков отметил, что, благодаря мосту украинские экспортеры получат кратчайший путь из центра Украины в страны Центральной и Юго-Восточной Европы в обход оккупированного россиянами Приднестровья.

Ямпольский мост станет альтернативой паромной переправе на пограничном переходе Ямполь — Косеуц. Паромная переправа не функционирует в течение нескольких лет и уже давно не удовлетворяет требованиям современности и потребностям жителей обеих стран.

Кроме того, Ямпольский мост позволит распределить транспортный поток между Украиной и Молдовой, проходящий через международный пункт пропуска Могилев-Подольский-Отач.

Общая длина моста будет более 1400 метров. Искусственное сооружение будет иметь 2 полосы движения с тротуарами с обеих сторон.

Кубраков отметил, что подписание соглашения является практическим следствием договоренностей, которые были достигнуты президентами Украины и Молдовы в 2021 году.

Он добавил, что полномасштабное вторжение РФ в Украину внесло изменения в реализацию проекта, но критическая потребность в развитии альтернативных логистических маршрутов делает проект Ямпольского моста незаменимым.

В январе 2021 года в Офисе президента сообщили, что Украина профинансирует строительство моста через Днестр, который должен стать частью новой магистрали между Киевом и Кишиневом.