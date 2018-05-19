Украина и Канада подписали соглашение об улучшении военного сотрудничества

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Соглашение подписали Юрий Аллеров и Уильям Сеймур
Фото: МВД

Соглашение подписали Юрий Аллеров и Уильям Сеймур

Представители МВД Украины и Министерства национальной обороны Канады и Канадских вооруженных сил подписали соглашение, которое улучшит военное сотрудничество, в частности, подготовку личного состава, взрывотехническую и медицинскую подготовки, модернизацию логистики, профессиональное развитие и образование офицеров, а также языковые курсы и сотрудничество в сфере стратегических коммуникаций.

Об этом сообщает пресс-служба МВД Украины.

В мероприятии приняли участие министр внутренних дел Арсен Аваков, командующий НГУ Юрий Аллеров, заместитель командующего Канадского командования объединенных операций - начальник штаба Уильям Сеймур, Чрезвычайный и Полномочный Посол Канады в Украине Роман Ващук.

Соглашение подписали командующий Национальной гвардии Украины генерал-полковник Юрий Аллеров и заместитель командующего Канадского командования объединенных операций - начальник штаба генерал-майор Уильям Сеймур.

Сеймур отметил, что Украина и Канада достигли значительного успеха в двустороннем сотрудничестве.

Сейчас помощь МВД от правительства Канады осуществляется через проекты Международной технической помощи. В частности, проект поддержки подготовки полицейских, Усиление возможностей Нацполиции и привлечения экспертов Канадской полиции. Общая сумма помощи составила около 16 млн долларов США и восьми миллионов канадских долларов.

Ранее Киев и Москва разорвали соглашение о сотрудничестве СМИ двух стран.

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