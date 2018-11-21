Украина и Британия усилят военное сотрудничество для противостояния агрессии России

21 ноября министерства обороны Украины и Великобритании договорились об усилении военного сотрудничества для противодействия агрессии России.
Соответствующее совместное заявление было опубликовано на сайте британского правительства по результатам встречи министра обороны Украины Степана Полторака и государственного секретаря по вопросам обороны Великобритании Гэвина Уильямсона в Лондоне.
"[Министерства] договорились углубить сотрудничество по противодействию агрессии со стороны Российской Федерации, ее преступной деятельности и подрывным действиям против основанной на международном праве системы безопасности на территории Украины, в Великобритании и других странах", - сообщается в документе.
Британское министерство обороны сообщило о "полной и безоговорочной поддержке суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины", а также уверило украинскую сторону в поддержке ее евроатлантических стремлений.
"Стороны согласились на внедрение таких форм дальнейшего сотрудничества: поддержание постоянного диалога между оборонными ведомствами двух государств; углубление сотрудничества в вопросах киберзащиты, противодействия гибридным угрозам и военной разведки; увеличение консультативно-совещательной помощи Украине со стороны Великобритании; усиление военно-дипломатического представительства Великобритании в Украине", - говорится в заявлении.
Напомним, что ранее в этом месяце министр обороны Украины Степан Полторак встретился со стратегическими советниками высокого уровня от стран НАТО. На встрече обсуждались вопросы, связанные с дальнейшими этапами реформирования системы управления ВСУ.
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