Украина готовится ввести санкции против 12 российских издательств из-за антиукраинских текстов

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В Украине могут запретить книги 12 российских издательств
Фото: Pixabay

В Украине могут запретить книги 12 российских издательств

Вице-премьер-министр Украины Вячеслав Кириленко поручил соответствующим структурам внести предложения о введении санкции против 12 российских издательств.

По словам вице-премьера, санкции будут касаться тех издательств, которые систематически распространяют книжные издания с антиукраинским содержанием.

Ранее в Госкомтелерадио инициировали санкции, в частности, против таких российских издательств, как Алгоритм, Книжный мир, Центрполиграф, Эксмо, АСТ, Вече и других.

Также в ведомстве обнаружили значительное количество интернет-ресурсов, которые предлагают покупку продукции этих издательств.

По состоянию на май в списке запрещенной в Украине российской литературы находятся 172 книги 35 издательств из-за пропаганды насилия и разжигания межэтнической, расовой и религиозной вражды.

 

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