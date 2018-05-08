Украина готовится ввести санкции против 12 российских издательств из-за антиукраинских текстов

В Украине могут запретить книги 12 российских издательств

Вице-премьер-министр Украины Вячеслав Кириленко поручил соответствующим структурам внести предложения о введении санкции против 12 российских издательств.

По словам вице-премьера, санкции будут касаться тех издательств, которые систематически распространяют книжные издания с антиукраинским содержанием.

Реагуючи на звернення громадськості та Держкомтелерадіо,підписав доручення відповідним органам влади внести пропозиції щодо запровадження санкцій для 12-ти російських видавництв,які систематично поширюють книжкові видання,зміст яких спрямований на ліквідацію Незалежності України — В'ячеслав Кириленко (@KyrylenkoVyach) 7 мая 2018 г.

Ранее в Госкомтелерадио инициировали санкции, в частности, против таких российских издательств, как Алгоритм, Книжный мир, Центрполиграф, Эксмо, АСТ, Вече и других.

Также в ведомстве обнаружили значительное количество интернет-ресурсов, которые предлагают покупку продукции этих издательств.

По состоянию на май в списке запрещенной в Украине российской литературы находятся 172 книги 35 издательств из-за пропаганды насилия и разжигания межэтнической, расовой и религиозной вражды.