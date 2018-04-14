Украина готовит санкции для компаний, причастных к строительству Керченского моста - Омелян

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Владимир Омелян

Владимир Омелян

Министерство инфраструктуры Украины включает в список санкций все компании, которые работают над строительством Керченского моста в аннексированном Россией Крыму.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян в комментарии Радио Свобода.

"Мы отслеживаем все подрядные организации, которые работают на этом объекте и включаем их в список санкций. Информируем также и другие государства, союзников Украины о включении компаний в черный список", - сказал он.

Однако относительно самой техники, по словам министра, "вопрос другой".

"Если это были прямые контакты, мы реагируем. А если были закупки из третьих-четвертых рук, реагировать сложнее, поскольку это не был прямой контакт с производителем", - сказал Омелян.

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