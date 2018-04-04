Украина готова к запуску серийного производства комплексов защиты бронетехники, заинтересовавших Турцию

На мощностях украинской машиностроительной фирмы Артем настраивают технологическую линию для серийного производства комплексов активной защиты бронетехники Заслон и Шершень.

Об этом заявил директор госпредприятия Базовый центр критических технологий Микротек Сергей Швыдкой, передает Оборонно-промышленный курьер.

Именно его предприятие будет заниматься производством технической начинки данных комплексов.

"Там (на Артеме) будут собирать модули, в то время как вся электроника - радиолокационный датчик и т.д. - собирается на производстве Миркотека. Таким образом, мы сотрудничаем с Укроборонпромом в качестве генерального разработчика, у нас лицензионный договор, мы ведем техсопровождение, получаем роялти", - рассказал Швыдкой.

При этом он добавил, что осенью 2017-го года во время выставки Зброя та безпека, был подписан первый экспортный контракт с турецкой фирмой Aselsan для модернизации танка М60-А3 Sabra.

"Новые модули можно устанавливать на всю машину в количестве шести штук, в отличие от прежнего варианта, когда шел один модуль на один борт - танк или БМП. Раньше имелась проблема одновременного срабатывания нескольких модулей, которая теперь устранена. Новый комплекс активной защиты универсален, подходит как для танков, так и для легкой бронетехники. Меняется только активный заряд, который слабее на легкой технике, чтобы избежать повреждения самого борта", - отметил директор Микротека.