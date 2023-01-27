Украина хочет освободить из плена РФ 800 человек, но не в рамках обмена — омбудсмен 27 января, 21:57 Дмитрий Лубинец (Фото:Дмитрий Лубинец via Facebook)

Украинский и российский омбудсмены на встрече в Турции обсудили вопрос возвращения из плена раненых военнослужащих.

Об этом заявил уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец.

По его словам, рассматривается не обмен, а репатриация тяжелораненых военнослужащих. Также обсуждалось возвращение гражданских украинцев, в том числе детей.

Видео дня

«На самом деле, по результатам нашей встречи (с Москальковой — ред.), не была обнародована готовящаяся большая обменная информация. Единственный аспект, который мы с ней обсуждали в разрезе военнопленных — это вопрос возможного возвращения тяжелораненых военнослужащих, военнопленных с обеих сторон», — сказал Лубинец.

Омбудсмен рассказал, что в плену россиян находятся около 800 раненых украинских военных.

«На территории Российской Федерации, по нашим данным, находится 800 тяжелораненых военнослужащих Вооруженных сил Украины. По данным российской стороны, на территории Украины находится 200 тяжелораненых военнопленных российской армии. Следовательно, эти цифры звучали. Но, как я и говорил, это не процедура обмена. Это процедура репатриации», — подчеркнул он.

Репатриация — это процедура, прописанная в Женевской конвенции. Она включает в себя возвращение именно раненых, тяжелораненых военнопленных без всяких условий, без привязки к количеству.

16 января стало известно, что Украина и страна-террорист Россия обсуждают масштабный обмен пленными.