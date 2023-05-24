Путин и Пригожин возглавляют список людей, которых Украина хочет ликвидировать — украинская разведка 24 мая, 18:02 Владимир Путин (Фото:Sputnik/Alexey Filippov/Pool via REUTERS)

У Украины есть условный список людей, которых она хочет ликвидировать. Его возглавляет российский диктатор Владимир Путин, также туда входит глава ЧВК Вагнера Евгений Пригожин, министр обороны РФ Сергей Шойгу и другие.

Об этом заявил представитель ГУР Минобороны Вадим Скибицкой в интервью Welt.

У него спросили, пытается ли Украина ликвидировать Путина.

«Он замечает, что мы все ближе к нему приближаемся, но, может, он тоже боится быть убит своими. Многие люди в России все еще поддерживают эту „спецоперацию“, но благодаря соцсетям и проверке телефонов мы знаем, что сейчас так много россиян погибло, что это пугает людей», — ответил он.

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Кроме того, Скибицкий отметил, что Украина пытается убить основателя ЧВК «Вагнера» ​​Евгения Пригожина.

У него также спросили, кто возглавляет список людей, которых Украина хочет ликвидировать.

«Путин, потому что он координирует и решает, что происходит. Но в конце концов каждому придется ответить за свои действия. Начальник Генштаба Валерий Герасимов и министр обороны Сергей Шойгу спланировали атаку и теперь не могут вернуться назад», — сказал представитель ГУР.

Скибицкий также упомянул о так называемом лидере Чечни Рамзане Кадырове. Так, в первые месяцы полномасштабной войны он «был повсюду», но сейчас, по словам представителя ГУР, он понял, что стратегически путинский режим уже проиграл.

В условном списке также значится командующий российским вторжением Сергей Суровикин и российские командиры, которые заходили в Украину, думая, что они будут на параде.

У него спросили, где проходит граница этого списка — рассматривается ли возможность ликвидации гражданских, как олигархов или пропагандистов.

«Мы воюем и это наши враги. Если важная фигура производит и финансирует для них оружие, то ее ликвидация спасла бы жизнь многим мирным жителям… Согласно международным конвенциям, это законная цель», — сказал представитель украинской разведки.