Украина не только продолжает сдерживать наступление россиян, но и готовится переломить ход войны — бригадный генерал 7 марта, 10:50 Украинские военные (Фото:REUTERS/Yevhenii Zavhorodnii)

Украина не только продолжает сдерживать наступление россиян, но и готовится переломить ход войны, заявил командующий оперативной группировкой войск Херсон бригадный генерал Михаил Драпатый.

Об этом сообщила пресс-служба Минобороны в Telegram во вторник, 7 марта.

«Сегодня, с поступлением зарубежной помощи и вооружения, наша страна не только продолжает сдерживать наступление россиян, но и готовится переломить ход войны», — сказал он.

Видео дня

По его словам, после получения ВСУ стратегического преимущества в Херсонской области, украинская армия создаст предпосылки для всеобщей победы.

Самой горячей точкой остается Бахмут Донецкой области.

Бои за Бахмут идут с июля 2022 года. В Генштабе ВСУ сообщили, что армия РФ продолжает пытаться окружить и захватить город Бахмут, но ее действия безуспешны. На захват города российские оккупанты бросили самые подготовленные подразделения ЧВК Вагнер и других регулярных частей армии России.

Министр обороны Алексей Резников оценил ежедневные потери РФ в боях за Бахмут в 500 человек убитыми и ранеными.



28 февраля заместительница министра обороны Анна Маляр сообщила, что в Бахмут направили подкрепление. Удержание города, заверила она, является военным, а не политическим решением.

Аналитики ISW также считают, что российские оккупационные войска в ближайшее время не смогут захватить Бахмут и заставить украинские войска отступить, хотя обеспечили себе позиционное преимущество в определенных районах города.



Представитель Восточной группировки войск Сергей Череватый подчеркнул, что массового отвода украинских войск из города Бахмут не происходит, а осуществляется плановая ротация.