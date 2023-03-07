Украина не только продолжает сдерживать наступление россиян, но и готовится переломить ход войны — бригадный генерал

7 марта, 10:50
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Украинские военные (Фото:REUTERS/Yevhenii Zavhorodnii)

Украинские военные (Фото:REUTERS/Yevhenii Zavhorodnii)

Украина не только продолжает сдерживать наступление россиян, но и готовится переломить ход войны, заявил командующий оперативной группировкой войск Херсон бригадный генерал Михаил Драпатый.

Об этом сообщила пресс-служба Минобороны в Telegram во вторник, 7 марта.

«Сегодня, с поступлением зарубежной помощи и вооружения, наша страна не только продолжает сдерживать наступление россиян, но и готовится переломить ход войны», — сказал он.

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По его словам, после получения ВСУ стратегического преимущества в Херсонской области, украинская армия создаст предпосылки для всеобщей победы.

Самой горячей точкой остается Бахмут Донецкой области.

Бои за Бахмут идут с июля 2022 года. В Генштабе ВСУ сообщили, что армия РФ продолжает пытаться окружить и захватить город Бахмут, но ее действия безуспешны. На захват города российские оккупанты бросили самые подготовленные подразделения ЧВК Вагнер и других регулярных частей армии России.

Министр обороны Алексей Резников оценил ежедневные потери РФ в боях за Бахмут в 500 человек убитыми и ранеными.

28 февраля заместительница министра обороны Анна Маляр сообщила, что в Бахмут направили подкрепление. Удержание города, заверила она, является военным, а не политическим решением.

Аналитики ISW также считают, что российские оккупационные войска в ближайшее время не смогут захватить Бахмут и заставить украинские войска отступить, хотя обеспечили себе позиционное преимущество в определенных районах города.

Представитель Восточной группировки войск Сергей Череватый подчеркнул, что массового отвода украинских войск из города Бахмут не происходит, а осуществляется плановая ротация.

https://www.youtube.com/watch?v=bQnKJif2eUA
Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Наступление Война России против Украины победа Украины

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