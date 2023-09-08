Украина готовится отражать зимние атаки на энергосистему с помощью западных ПВО — Reuters 8 сентября, 04:12 Gepard (Фото:Jeff Keenan / Pixabay)

Украина готовится к зимним атакам РФ на энергосистемы и полагается на немецкие системы противовоздушной обороны Gepard и крупнокалиберные пулеметы, как американский M2 Browning.

Об этом сообщил командующий Объединенных сил ВСУ генерал Сергей Наев, заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий, старший научный сотрудник Центра новой американской безопасности Сэмюэль Бендетт в интервью Reuters



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Наев сообщил, что на защите стоят немецкие системы противовоздушной обороны Gepard, которые имеют радар с радиусом 12 км. Этого не хватает, чтобы покрыть всю территорию страны, поэтому пробелы заполняют крупнокалиберные пулеметы, такие как американский M2 Browning.

По словам Наева, враг не оставил своих преступных намерений поразить объекты критической инфраструктуры и нанести ущерб Украине и ее экономике. Прошлой зимой систем ПВО было меньше. Сейчас военным дали их больше, поэтому эффективность будет лучше.

Скибицкий, заявил на прошлой неделе, что Москва может начать использовать больше шахедов наряду с ракетами, чтобы ввести в заблуждение украинскую противовоздушную оборону.

По его словам, российские атаки на энергетическую инфраструктуру могут начаться в конце сентября или в начале октября.

Бендетт говорит, что Украина хорошо подготовилась к новым ударам дронами. Но из-за того, что их количество постоянно растет, может возникнуть проблема. Он считает, что беспилотников Россия будет запускать больше, однако не намного: «Россия все еще далека от намеченной цели изготовить тысячи этих беспилотников».

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в прошлом месяце Россия запустила почти 2000 шахедов.

По оценкам военных аналитиков, шахэды стоят около 20 000 долларов каждый, а поставленные западом ракеты ПВО, которые Киев использовал прошлой зимой, стоят в разы больше. Наев сказал, что один выстрел из зенитного оружия Gepard стоит менее 1000 долларов, что делает их более экономически выгодными.