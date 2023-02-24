Украина готовится к деоккупации технически — Зеленский 24 февраля, 20:24 Владимир Зеленский (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Украина ведет техническую подготовку к деоккупации своих территорий. Это касается как оружия, так и обучения солдат.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на брифинге в пятницу, 24 февраля.

Президента спросили о сроках деоккупации Крыма, который находится под контролем РФ с 2014 года.

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Глава государства ответил, что каждый человек в Украине хочет, чтобы любой шаг нашей страны был победным и наступил мир. Но хотеть мало, надо еще и работать.

«Отвечая на сроки и шаги (деоккупации — ред.), я могу сказать только одно. Это зависит от нас всех. Есть военные шаги, мы к ним готовимся, мы готовимся морально, мы готовимся технически — оружием, усилением, формированием бригад, направляем людей на обучение», — заявил президент.

По его словам, сейчас Украина должна быть готовой и после этого уже будут происходить «справедливые деоккупационные шаги.