Украина готовит новые обмены пленными — ГУР
Украина постоянно пополняет «обменный фонд» (Фото:ГУР МО)
Украина готовится к следующим обменам для освобождения украинских воинов из плена.
Об этом рассказал представитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Андрей Юсов в эфире национального телемарафона.
«Координационный штаб над этим работает. Поэтому без перерыва, после этого обмена, после этого возвращения параллельно уже идет подготовка к последующим обменам. И, как сказал генерал [Кирилл] Буданов, мы будем возвращать всех», — сказал Юсов.
По его словам, у Украины есть достаточный «обменный фонд», который постоянно пополняется.
«Вооруженные Силы Украины сегодня и на востоке, и на юге, на Харьковском, на Херсонском направлении делают все возможное для активного пополнения обменного фонда. И этот процесс продолжается», — отметил представитель ГУР.
В ночь на четверг, 22 сентября, стало известно, что Украина вернула из российского плена 215 защитников, из них 108 — бойцы Азова. Также среди освобожденных были пограничники, полицейские, морпехи, нацгвардейцы, бойцы ТРО и пограничники.
Большинство пленных вернули на границе с РФ в Черниговской области. Пять командиров гарнизона Азовстали обменяли в Турции, где они будут оставаться до конца войны под личными гарантиями защиты и безопасности президента Реджепа Эрдогана.
Также были освобождены десять иностранных защитников Украины, среди которых были и незаконно осужденные группировкой «ДНР» к смертной казни. Они прибыли в Саудовскую Аравию.
Пять командиров гарнизона Азовсталь обменяли на 55 российских военных, в обмен на остальных Украина отдала стране-агрессору подозреваемого в госизмене нардепа и кума Путина Виктора Медведчука.
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