Украина готовит новые обмены пленными — ГУР 25 сентября, 11:26 Украина постоянно пополняет «обменный фонд» (Фото:ГУР МО)

Украина готовится к следующим обменам для освобождения украинских воинов из плена.

Об этом рассказал представитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Андрей Юсов в эфире национального телемарафона.

«Координационный штаб над этим работает. Поэтому без перерыва, после этого обмена, после этого возвращения параллельно уже идет подготовка к последующим обменам. И, как сказал генерал [Кирилл] Буданов, мы будем возвращать всех», — сказал Юсов.

Видео дня

По его словам, у Украины есть достаточный «обменный фонд», который постоянно пополняется.

«Вооруженные Силы Украины сегодня и на востоке, и на юге, на Харьковском, на Херсонском направлении делают все возможное для активного пополнения обменного фонда. И этот процесс продолжается», — отметил представитель ГУР.

В ночь на четверг, 22 сентября, стало известно, что Украина вернула из российского плена 215 защитников, из них 108 — бойцы Азова. Также среди освобожденных были пограничники, полицейские, морпехи, нацгвардейцы, бойцы ТРО и пограничники.

Большинство пленных вернули на границе с РФ в Черниговской области. Пять командиров гарнизона Азовстали обменяли в Турции, где они будут оставаться до конца войны под личными гарантиями защиты и безопасности президента Реджепа Эрдогана.

Также были освобождены десять иностранных защитников Украины, среди которых были и незаконно осужденные группировкой «ДНР» к смертной казни. Они прибыли в Саудовскую Аравию.

Пять командиров гарнизона Азовсталь обменяли на 55 российских военных, в обмен на остальных Украина отдала стране-агрессору подозреваемого в госизмене нардепа и кума Путина Виктора Медведчука.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.