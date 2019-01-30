Украина готовит экстрадицию задержанного в Петербурге украинского кикбоксера Сегодня, 14:08 1749 Цей матеріал також доступний українською Facebook / Moika78 Киев готовит экстрадицию Вадима Оленчика из РФ Facebook / Moika78

Украинские правоохранительные органы получили от Интерпола информацию о задержании в России украинского мастера боевых искусств Вадима Оленчика.

Об этом Украинской правде сообщил пресс-секретарь Национальной полиции Ярослав Тракало.



"Мы получили от России по каналам Интерпола информацию о задержании Оленчика. Также россияне прислали запрос, находится ли задержанный в розыске. Информацию передали инициатору розыска - Соломенскому управлению полиции в городе Киеве", - сказал он.

Сейчас правоохранители готовят документы на экстрадицию.

Ранее российские СМИ сообщили, что в российском Санкт-Петербурге задержали украинского мастера боевых искусств Вадима Оленчика.

Вадим Оленчик находится в международном розыске с конца 2017 года году в деле об убийстве и угоне автомобиля в Киеве.

