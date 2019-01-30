Украина готовит экстрадицию задержанного в Петербурге украинского кикбоксера
Украинские правоохранительные органы получили от Интерпола информацию о задержании в России украинского мастера боевых искусств Вадима Оленчика.
Об этом Украинской правде сообщил пресс-секретарь Национальной полиции Ярослав Тракало.
"Мы получили от России по каналам Интерпола информацию о задержании Оленчика. Также россияне прислали запрос, находится ли задержанный в розыске. Информацию передали инициатору розыска - Соломенскому управлению полиции в городе Киеве", - сказал он.
Сейчас правоохранители готовят документы на экстрадицию.
Ранее российские СМИ сообщили, что в российском Санкт-Петербурге задержали украинского мастера боевых искусств Вадима Оленчика.
Вадим Оленчик находится в международном розыске с конца 2017 года году в деле об убийстве и угоне автомобиля в Киеве.