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Украина готовит экстрадицию задержанного в Петербурге украинского кикбоксера

Сегодня, 14:08
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Киев готовит экстрадицию Вадима Оленчика из РФ

Украинские правоохранительные органы получили от Интерпола информацию о задержании в России украинского мастера боевых искусств Вадима Оленчика.

Об этом Украинской правде сообщил пресс-секретарь Национальной полиции Ярослав Тракало.

"Мы получили от России по каналам Интерпола информацию о задержании Оленчика. Также россияне прислали запрос, находится ли задержанный в розыске. Информацию передали инициатору розыска - Соломенскому управлению полиции в городе Киеве", - сказал он.

Сейчас правоохранители готовят документы на экстрадицию.

Ранее российские СМИ сообщили, что в российском Санкт-Петербурге задержали украинского мастера боевых искусств Вадима Оленчика.

Вадим Оленчик находится в международном розыске с конца 2017 года году в деле об убийстве и угоне автомобиля в Киеве.

Теги:   Экстрадиция Россия

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