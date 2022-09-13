Результаты превысили ожидания. Украина готовила контрнанступление несколько месяцев и совещалась с США — NYT 13 сентября, 18:45 Украинские военнослужащие (Фото:Минобороны Украины / Facebook)

Украина начала готовить контрнаступление против российских войск несколько месяцев назад, сообщает The New York Times со ссылкой на свои источники. Во время подготовки украинское руководство совещалось с США и учло некоторые подсказки.

Собеседники издания говорят, что подготовка к контрнаступлению сопровождалась напряженными разговорами между представителями Украины и США, и руководство украинской армии меняло стратегию операции. Однако результаты превзошли все ожидания.

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Подготовка к планированию операции началась после того, как президент Владимир Зеленский сообщил генералам о том, что стоит продемонстрировать возможность украинской армии дать мощный отпор российским оккупантам. По его приказу военные подготовили план операции, предполагавший широкомасштабное наступление на юге Украины. По его результатам ВСУ должны освободить Херсон и отрезать Мариуполь от возможности обеспечивать там российские войска.

Однако и украинские генералы, и американские считали, что эта операция приведет к большим потерям, а Украине, возможно, не удастся захватить столь обширные территории. Долгое время Украина не желала делиться всеми деталями, но постепенно все больше рассказывала о ней США. К обсуждениям были привлечены советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан и председатель Объединенного комитета в штабе генерал Марк Милли. Помогали также британцы.

По мнению США, Украина должна была провести контрнаступление до первых холодов, когда российский диктатор Владимир Путин сможет шантажировать Европу поставками газа. Американцы и украинцы провели стратегические «военные игры», показавшие, что такое масштабное контрнаступление на юге Украины завершится провалом. С таким результатом украинские генералы пошли к Зеленскому.

«Мы провели некоторое моделирование и несколько кабинетных упражнений. Эта серия учений предполагала, что одни направления контрнаступления, скорее всего, окажутся успешнее других. Мы дали этот совет, а потом украинцы это усвоили и приняли собственное решение», — сказал заместитель министра обороны США по политическим вопросам Колин Каль.

В августе по просьбе украинцев США активизировали передачу разведывательных данных о позициях российских войск и отмечали слабые места в их обороне. Разведка демонстрировала, что после перебрасывания своих войск на юг Украины россиянам будет очень сложно успеть вернуть их на северо-восток.

«Мы видели тот факт, что россияне действительно перебросили большую часть своих лучших сил на юг в рамках подготовки к другому контрнаступлению, которое начали украинцы», — сказал Каль.

Вместо одного большого контрнаступления ВСУ решили провести два небольших: в Херсонской и Харьковской областях. Украина, США и Великобритания совместно оценили этот план и решили, что он может быть успешным и дать Зеленскому то, что хотел, — большую победу.

Однако для выполнения этого плана Украина нуждалась в значительной военной помощи от США. В Генштабе ВСУ сформировали список необходимого вооружения. В конце концов, контрнаступление на Харьковщине действительно было успешным. Однако в Украине считают, что долгосрочный успех ВСУ все равно потребует достижения целей отмененной операции — это отвоевать Херсон, освободить Запорожскую АЭС и перерезать поставки российских войск через Мариуполь.

Несмотря на помощь американского вооружения, в США отмечают, что заслуга за успешное контрнаступление лежит полностью на Зеленском и украинских генералах, которые смогли относительно небольшими силами добиться серьезной победы на Харьковщине.

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