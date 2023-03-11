Для овладения NASAMS. ВСУ готовы в кратчайшие сроки направить военных в Норвегию
Установка NASAMS (Фото:Ministerie van Defensie/Wikipedia)
Воздушные силы Украины готовы в кратчайшие сроки направить военнослужащих на обучение в Норвегию для овладения системой противовоздушной обороны NASAMS.
Об этом сообщает пресс-служба Воздушных сил ВСУ в Telegram.
Как заявил командующий Воздушными силами Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Николай Олещук, Украина готова в кратчайшие сроки направить воинов зенитных ракетных войск на обучение в Норвегию.
Как говорится в сообщении, зенитный ракетный комплекс NASAMS уже доказал свою эффективность в Украине.
Министр обороны Норвегии Бьорн Арильд Грам во время визита в Киев в пятницу, 10 марта, сообщил, что его страна передаст Украине дополнительные зенитные ракетные комплексы NASAMS.
Первые ЗРК NASAMS прибыли в Украину 7 ноября, сообщал министр обороны Украины Алексей Резников. Представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат говорил, что системы ПВО NASAMS сбивают 100% вражеских крылатых ракет.