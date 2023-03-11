Для овладения NASAMS. ВСУ готовы в кратчайшие сроки направить военных в Норвегию

11 марта, 15:53
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Установка NASAMS (Фото:Ministerie van Defensie/Wikipedia)

Установка NASAMS (Фото:Ministerie van Defensie/Wikipedia)

Воздушные силы Украины готовы в кратчайшие сроки направить военнослужащих на обучение в Норвегию для овладения системой противовоздушной обороны NASAMS.

Об этом сообщает пресс-служба Воздушных сил ВСУ в Telegram.

Как заявил командующий Воздушными силами Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Николай Олещук, Украина готова в кратчайшие сроки направить воинов зенитных ракетных войск на обучение в Норвегию.

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Как говорится в сообщении, зенитный ракетный комплекс NASAMS уже доказал свою эффективность в Украине.

Министр обороны Норвегии Бьорн Арильд Грам во время визита в Киев в пятницу, 10 марта, сообщил, что его страна передаст Украине дополнительные зенитные ракетные комплексы NASAMS.

Первые ЗРК NASAMS прибыли в Украину 7 ноября, сообщал министр обороны Украины Алексей Резников. Представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат говорил, что системы ПВО NASAMS сбивают 100% вражеских крылатых ракет.

https://www.youtube.com/embed/ion8B0p5kfY
Редактор: Дарья Балагурчик

Теги:   Военные учения Норвегия Война России против Украины Воздушные силы Вооруженных сил Украины NASAMS

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