Полное военное поражение РФ. Украина готова пойти с Россией только на одно соглашение — Подоляк 14 июля, 22:47 Михаил Подоляк (Фото:president.gov.ua)

В России требуют от Украины «признания территориальных реалий» для завершения войны. Но единственное соглашение, которое Киев может заключить с Москвой, — полное военное поражение РФ.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в Twitter.

«Признание территориальных реалий»? После 141 дня войны единственная сделка, которую может зафиксировать Украина с Россией, — вывод войск, отказ Москвы от территориальных претензий, признание убытков, компенсации украинцам", — подчеркнул Подоляк.

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По его словам, сейчас россияне должны признать реалии того, что РФ — страна-террорист, которая убивает мирных людей.

14 июня замглавы МИД России Андрей Руденко заявил, что якобы подход России к окончанию войны остается прежним. При этом он заявил о «признании сложившихся территориальных реалий», о чем раньше российская сторона не заявляла.

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