Полное военное поражение РФ. Украина готова пойти с Россией только на одно соглашение — Подоляк

14 июля, 22:47
Михаил Подоляк (Фото:president.gov.ua)

Михаил Подоляк (Фото:president.gov.ua)

В России требуют от Украины «признания территориальных реалий» для завершения войны. Но единственное соглашение, которое Киев может заключить с Москвой, — полное военное поражение РФ.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в Twitter.

Читайте также:
«Сейчас обсуждать с РФ нечего». Кулеба назвал конечную точку переговорной позиции Украины

«Признание территориальных реалий»? После 141 дня войны единственная сделка, которую может зафиксировать Украина с Россией, — вывод войск, отказ Москвы от территориальных претензий, признание убытков, компенсации украинцам", — подчеркнул Подоляк.

Видео дня
https://www.youtube.com/watch?v=58mr-X4riF8

По его словам, сейчас россияне должны признать реалии того, что РФ — страна-террорист, которая убивает мирных людей.

https://twitter.com/Podolyak_M/status/1547651478969393158

14 июня замглавы МИД России Андрей Руденко заявил, что якобы подход России к окончанию войны остается прежним. При этом он заявил о «признании сложившихся территориальных реалий», о чем раньше российская сторона не заявляла.

Редактор: Евгений Василенко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Российская агрессия Переговоры с Россией Михаил Подоляк Война России против Украины

Эксклюзивы НВ

Семейные авто (Фото:Dodge)
Для самых счастливых /
Пять лучших семейных авто до $10 тыс.
14 июля, 21:00
Выбор авто
Томас Фридман
Американский журналист
Война в Украине вступила в новую опасную фазу

Война в Украине вот-вот вступит в свою самую опасную фазу: зимняя стратегия Путина — против летней стратегии НАТО

14 июля, 20:13
Мнения
Павел Барри
Вице-президент и директор Центра международной безопасности имени Брента Скоукрофта при Atlantic Council
От чуда на Днепре до трясины. Чем закончится война в Украине — четыре новых сценария

В самом начале марта, вскоре после вторжения России в Украину, мы изложили четыре сценария развития войны. Четыре месяца спустя мы пересматриваем все варианты

14 июля, 17:44
Мнения
Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X