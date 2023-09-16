Обзор ISW. Россияне жалуются на форсирование Днепра в Херсонской обалсти, генерал-депутат — на «культуру лжи» в армии РФ 16 сентября, 08:34 Украинский военный под Бахмутом, 7 сентября 2023 года (Фото:REUTERS/Stringer)

Украинские военные продолжили наступательные операции возле Бахмута и на западе Запорожской области, а россияне говорят о форсировании Днепра в Херсонской области и жалуются на эффективность противовоздушной обороны ВСУ на фронте.

Об этом говорится в новом отчете американского Института изучения войны (ISW).

15 сентября Генштаб ВСУ подтвердил освобождение Силами обороны Украины Андреевки в Донецкой области. Третья отдельная штурмовая бригада заявила, что полностью разбила 72-ю отдельную мотострелковую бригаду РФ, в том числе и ее руководство, и проложила «путь к прорыву» на правом фланге от Бахмута.

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Как пишет ISW, многие российские источники либо отрицали освобождение Андреевки, либо говорили, что полное уничтожение села во время боев делает украинский контроль над ним «тактически незначительным». Один из «военкоров» утверждал, что оккупанты якобы контролируют высоты к востоку от Андреевки, некоторые другие — что тактическое положение российских войск к югу от Бахмута ухудшается.

Они обеспокоены, что ВСУ смогут поставить под угрозу группировку РФ группировку в Бахмуте, говорится в обзоре. При этом накануне россияне пытались контратаковать возле Бахмута, но безуспешно.

Также в течение 14−15 сентября россияне продолжали жаловаться на ограниченное количество переправ Украины через реку Днепр в Херсонской области. «Военкоры» утверждали, что украинские войска активизировали свою деятельность на островах возле Антоновского моста, чтобы консолидировать позиции для возможного будущего наступления на левый берег.

«Российские войска, вероятно, не имеют достаточного количества живой силы, необходимой для защиты от значительного украинского наступления на этом участке фронта, учитывая, что российское командование перебросило несколько подразделений из Херсонской области в Запорожскую», — пишут эксперты.

Депутат российской Госдумы и бывший замкомандующего Южного военного округа генерал-лейтенант Андрей Гурулев пожаловался на ложь в рядах российских военных. 15 сентября в своем Telegram Гурулев заявил, что «культура лжи» в российской армии является главной проблемой, которая «препятствует победе России в Украине», и говорил, что ложные сообщения приводят к «плохому принятию решений» в армии РФ на многих уровнях, рассказывает Институт.

Также он заявил, что ПВО Украины эффективна на фронте в борьбе с российскими вертолетами и не позволяет им использовать ранее очень действенные противотанковые ракеты. Гурулев повторил жалобы на удары беспилотников по российским тыловым районам и недостаточный уровень контрбатарейных сил страны-агрессора. Сам генерал еще в июле опубликовал запись бывшего командующего 58-й общевойсковой армии генерал-майора Ивана Попова. Тогда, вероятно, он критиковал отсутствие поддержки российских войск. После этого Попова отстранили от должности.

