Украина фактически выиграла битву за Харьков, россияне решили оставить позиции — Институт США по изучению войны 14 мая, 08:31 Цей матеріал також доступний українською Из-за контрнаступлений ВСУ российские военные, вероятно, решили полностью покинуть свои позиции вокруг Харькова (Фото:Мой Харьков via Facebook)

Российские военные, вероятно, решили полностью покинуть свои позиции вокруг Харькова из-за контрнаступлений ВСУ и ограниченных возможностей для подкреплений.

Война России против Украины — главные события 13 мая

Об этом говорится в анализе американского Института по изучению войны (ISW) от 13 мая.

В институте изучения войны отметили, что в последние несколько дней российские подразделения преимущественно не пытались удержать свои позиции перед контратаками украинских сил, с некоторыми исключениями.

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«Таким образом Украина, похоже, выиграла битву за Харьков. Украинские силы не позволили российским войскам окружить, не говоря уже о захвате Харькова, а затем выгнали их, как это было под Киевом», — говорится в сообщении.

По данным ISW, основными усилиями оккупантов по-прежнему остаются попытки оцепить Северодонецк и Лисичанск с севера и с юга.

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