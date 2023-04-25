Украина эвакуировала из охваченной боями столицы Судана 138 человек — ГУР 25 апреля, 10:20 Украина эвакуировала из охваченной боями столицы Судана 138 человек (Фото:ГУР)

Главное управление разведки в координации с Офисом президента и МИД Украины провели успешную спасательную операцию, эвакуировав 138 граждан из столицы Судана, где идут бои.

Об этом сообщает ГУР.

Там рассказали, что из зоны вооруженного конфликта в Хартуме при непрерывных боях, несоблюдении режима «тишины», отсутствии еды, воды и техники вывезли 87 украинцев. В основном это авиационные специалисты — пилоты, техники и члены их семей. Также эвакуировали граждан Грузии и Перу. Среди 138 спасенных 35 женщин и 12 детей.

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Сейчас все находятся безопасности в Египте. Людям предоставили необходимую медицинскую помощь, питание и воду. Украинцев обеспечили визовой и документарной поддержкой, они ждут возвращения домой.

Фото: ГУР

Боевые действия в Судане начались 15 апреля. В результате боевых действий погибли более 300 человек, попытки прекращения огня не имели успеха. Бои привели к гуманитарной катастрофе, в столице Хартуми проблемы с водой, электричеством и топливом, нехватка продуктов и лекарств.

Военные руководят Суданом после переворота в 2021 году, который положил конец соглашению о разделе власти, заключенном после свержения многолетнего диктатора Омара аль-Башира.

Армия подчиняется военному правительству (Суверенному совету) во главе с генералом Абдель Фаттахом аль-Бурханом, а Силы быстрого реагирования (RSF) — вице-президенту генералу Мохаммеду Хамдану Дагало. В рамках предложенного перехода в гражданское правление RSF должны интегрироваться в состав вооруженных сил, но генералы не могут договориться о сроках. Спор перерос в вооруженную борьбу.