«Война на истощение». Украина еще не потеряла Донбасс — генерал США

20 июля, 22:01
Украинские Су-25 пролетают над Краматорском, Донецкая область (Фото:REUTERS/Marko Djurica)

Украинские Су-25 пролетают над Краматорском, Донецкая область (Фото:REUTERS/Marko Djurica)

В США считают, что Донбасс для Украины еще не потерян. Воины ВСУ продолжают противостоять планам РФ по оккупации Донецкой и Луганской областей.

Об этом заявил глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли во время брифинга в среду, 20 июля.

Он подчеркнул, что украинские военнослужащие заставляют оккупантов «платить за каждый дюйм территории».

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«Чтобы ответить на ваш вопрос о том, потерян ли Донбасс? Нет, он еще не потерян. Украинцы заставляют русских платить за каждый дюйм территории, которую они отвоевывают», — заявил Милли, отвечая на вопросы журналистов.

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При этом он подчеркнул, что «достижения» России в Донецкой и Луганской областях с начала вторжения в Украину являются очень малыми.

«Суть в том, что затраты очень высоки, достижения очень малы, в Луганской и Донецкой областях идет война на истощение», — добавил генерал.

По его словам, сейчас столкновения между украинскими и российскими войсками на востоке стали очень интенсивными, «десятки тысяч артиллерийских выстрелов происходит каждые сутки».

20 июля в Генштабе ВСУ заявили, что оккупанты несут потери на всех направлениях, где идут боевые действия.

https://www.youtube.com/watch?v=SlTTdHQML0A

19 июля министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что российские оккупанты в ходе боев за Северодонецк и Лисичанск Луганской области потеряли до 11 тысяч человек.

Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   Донбасс США Донецкая область Российская агрессия Луганская область Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Война на Донбассе

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