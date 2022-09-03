Пример миру. Украина эффективно реагирует на российские кибератаки — СНБО

3 сентября, 00:55
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Главная цель сейчас — продолжать системно подходить к процессу обеспечения кибербезопасности в Украине (Фото:Новости Mag / Flickr)

Главная цель сейчас — продолжать системно подходить к процессу обеспечения кибербезопасности в Украине (Фото:Новости Mag / Flickr)

Украина слаженно реагирует на кибератаки, ставшие неотъемлемой составляющей войны России. Наша страна послужила примером для мира.

Об этом говорится в сообщении Национального координационного центра кибербезопасности.

«Сегодня кибератаки – это полноценная составляющая войны России против Украины. Благодаря эффективной координации и привлечению всех субъектов кибербезопасности, мы смогли не просто противостоять агрессору, но и стать успешным примером для всего мира. Ведь понимали возможную опасность, готовились и слаженно отреагировали на кибератаки врага. Главная цель сейчас – сохранить эту целостность и продолжать системно подходить к процессу обеспечения кибербезопасности в Украине», – сказала руководитель службы по вопросам информационной и кибербезопасности аппарата СНБО Украины – секретарь НКЦК Наталья Ткачук.

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В своем выступлении в рамках IT-конференции Devoxx Ukraine она рассказала о роли киберсоставляющей в захватнической войне, достижениях НКЦК и украинских кибервоинов. Также она поблагодарила международных партнеров и волонтеров, стоящих на стороне Украины в мировой кибервойне.

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Редактор: Дарья Харченко

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