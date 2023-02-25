Дефицит пока не прогнозируется. Украина две недели подряд живет без отключений электроэнергии — Укрэнерго 25 февраля, 12:43 Украинские энергетики ремонтируют электросеть (Фото:ДТЭК/Telegram)

В энергосистеме Украины работают все виды электростанций и дефицит мощности отсутствует, поэтому лимиты потребления в области не вводились. Импорт электроэнергии производится в незначительных объемах.

Об этом сообщает Укрэнерго.

Однако отмечается, что при изменении ситуации в энергосистеме и резком росте потребления возможно применение отключений. Также возможны отключения из-за повреждений сетей в связи с ухудшением погодных условий.

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Применены отключения электроэнергии в прифронтовых городах Никополь и Марганец Днепропетровской области. В результате российских обстрелов там повреждены электросети.

Также в Одессе все еще действуют сетевые ограничения, вызванные значительным повреждением энергетической инфраструктуры, поэтому применяются графики почасовых отключений.

«Ремонтные бригады Укрэнерго усиленно работают над устранением сетевых ограничений, вызванных значительными повреждениями основного оборудования подстанций, неоднократно атакованными ракетами и дронами россиян», — подчеркнули в Укрэнерго.