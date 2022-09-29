Украина должна стать военным государством по аналогии с Израилем — Залужный

29 сентября, 23:07
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Моше Реувен Асман и Валерий Залужный, 29 сентября 2022 года (Фото:Головнокомандувач ЗС України / CinC AF of Ukraine / Facebook)

Моше Реувен Асман и Валерий Залужный, 29 сентября 2022 года (Фото:Головнокомандувач ЗС України / CinC AF of Ukraine / Facebook)

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный считает, что Украина должна стать военным государством по аналогии с Израилем.

В четверг, 29 сентября, Залужный встретился с главным раввином Украины Моше Реувеном Асманом. Он рассказал, что получил благословение на победу и слова поддержки.

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«В День Памяти трагедии Бабьего Яра до боли трудно говорить о его повторении в Мариуполе, Буче, Ирпене, Изюме и других городах. Эта война показала, кто на стороне добра, а кто олицетворяет зло. Ребе Моше Реувен Азман четко говорит, что сегодня именно Россия является фашистским государством. А его авторитетное мнение много значит в современном мире», — написал он.

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Главнокомандующий отметил, что «в условиях такого соседства Украины должна стать военным государством по аналогии с Израилем». Он обсудил с главным раввином Украины назначение военного капеллана-иудея и обеспечение духовных нужд защитников Украины.

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«Все, кто сейчас молчит, соучастники преступления». Интервью НВ с главным раввином Украины
https://www.facebook.com/CinCAFU/posts/pfbid0TaCMkhjcf9MW8pXdeEEnx4pu2fXkTmiPbn2EFwDxiJmXoitYgnF2vxtiBoHLMBUBl

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что после войны Украина перейдет к израильской модели безопасности в общественных местах.

https://www.youtube.com/embed/opvEZbJTOEs
Редактор: Нина Григорская

Теги:   Израиль Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Иудаизм Бабий яр Украина-Израиль Валерий Залужный Война России против Украины

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