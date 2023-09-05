«Не просто привязываться к полю боя». Экс-глава ЦРУ заявил, что Украина должна работать над реформами, чтобы «выиграть в будущем»
Экс-глава ЦРУ Дэвид Петреус (Фото:Александр Медведев / NV)
Генерал армии США в отставке, экс-директор ЦРУ Дэвид Петреус убежден, что украинская власть должна работать не только над победой в войне против России, но и над реформированием страны, привлекая глобальные инвестиции.
Об этом Петреус сказал во время специального события КБФ, основанного Фондом Арсения Яценюка Открой Украину.
«Чрезвычайно важно не просто привязываться к полю боя. Все должны сосредотачиваться на том, чтобы выиграть в будущем, выиграть будущее», — подчеркнул Петреус.
По его словам, власть в Украине должна выбрать конкретное направление, которое сделает приоритетным для привлечения международных инвестиций.
«Реальный успех — это когда глобальные инвестиционные компании придут в Украину», — отметил он.
Кроме того, он также считает, что реформы должны стать ключевой задачей для украинского правительства.
Киевский форум по безопасности, основанный фондом Арсения Яценюка Открой Украину — платформа, созданная для обсуждения проблем войны и мира, национальной и мировой безопасности.