«Не просто привязываться к полю боя». Экс-глава ЦРУ заявил, что Украина должна работать над реформами, чтобы «выиграть в будущем» 5 сентября, 21:44 Экс-глава ЦРУ Дэвид Петреус (Фото:Александр Медведев / NV)

Генерал армии США в отставке, экс-директор ЦРУ Дэвид Петреус убежден, что украинская власть должна работать не только над победой в войне против России, но и над реформированием страны, привлекая глобальные инвестиции.

Об этом Петреус сказал во время специального события КБФ, основанного Фондом Арсения Яценюка Открой Украину.

«Чрезвычайно важно не просто привязываться к полю боя. Все должны сосредотачиваться на том, чтобы выиграть в будущем, выиграть будущее», — подчеркнул Петреус.



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По его словам, власть в Украине должна выбрать конкретное направление, которое сделает приоритетным для привлечения международных инвестиций.



«Реальный успех — это когда глобальные инвестиционные компании придут в Украину», — отметил он.



Кроме того, он также считает, что реформы должны стать ключевой задачей для украинского правительства.

Киевский форум по безопасности, основанный фондом Арсения Яценюка Открой Украину — платформа, созданная для обсуждения проблем войны и мира, национальной и мировой безопасности.