«Мы стоим на пороге большой войны дронов». Украина должна сфокусироваться на производстве БПЛА — экс-министр обороны Загороднюк 5 сентября, 22:27 Бывший министр обороны Украины Андрей Загороднюк (Фото:Андрей Загороднюк / Facebook)

Бывший министр обороны Украины Андрей Загороднюк считает, что военно-промышленный комплекс Украины должен сосредоточиться на производстве дронов, чтобы получить преимущество в войне, развязанной страной-агрессором Россией.

Об этом Загороднюк сказал во время специального события Киевского форума по безопасности, основанного Фондом Арсения Яценюка Открой Украину.

«Мы стоим на пороге дроновой войны — через год мы будем говорить, что война дронов началась и она меняет оперативные концепции всех сил — и воздушных, и морских сил, и сухопутных войск. Этот процесс уже происходит, просто объем будет больше, чем сейчас», — подчеркнул он.



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По его словам, сейчас происходит гонка вооружений и тот, кто в этой гонке победит, будет иметь огромные преимущества на фронте.

Экс-министр обороны отметил, что сейчас надо сфокусироваться, чтобы как можно больше военной техники и вооружения Украина могла производить самостоятельно, поскольку это будет способствовать развитию экономики.

Он раскритиковал тех, кто утверждает о «сорванном» контрнаступлении ВСУ или о том, что Украина в этом процессе «не оправдала ожиданий».

«Западной прессе я довольно резко комментирую вопрос „сорванного“ контрнаступления — это абсолютная манипуляция, это касается людей, которые находятся очень далеко от фронта и не имеют никакого отношения ни к планированию действий, ни к их имплементации», — отметил Загороднюк.



По его словам, события на фронте могут занимать определенное время, и это не вписывается в планы государств, которые хотели поскорее посадить Украину за стол переговоров с российскими оккупантами.



«Ситуация на фронте действительно тяжелая, и война может занимать некоторое время. Это, конечно, не вписывается в некоторые планы некоторых столиц, которые бы хотели, чтобы мы быстро закончили какую-то яркую операцию и сели за стол переговоров. Мы считаем, что стол переговоров — это утопия, потому что руководство РФ является преступниками, с которыми не о чем говорить. Надо побеждать», — подчеркнул экс-министр обороны.



Кроме того, Загороднюк добавил, что сейчас Россия направляет все усилия, чтобы формат войны стал затяжным, а Запад испугался и пошел на уступки.



«Вопрос, потянет ли Россия долгую войну, потому что у них тоже есть большое количество проблем. Конечно, если сравнивать ресурсы России и Украины — у России их больше. И здесь главная задача России сбить ресурсную поддержку Запада. Прежде всего, продавая Западу идею, что они готовы на войну, которая будет длиться вечно», — подытожил он.

Киевский форум по безопасности, основанный фондом Арсения Яценюка Открой Украину — платформа, созданная для обсуждения проблем войны и мира, национальной и мировой безопасности.

