Украина должна получить приглашение в Альянс на саммите НАТО — Расмуссен 23 июня, 20:45 Андерс Фог Расмуссен (Фото:via Wikipedia)

На саммите НАТО, который состоится 11−12 июля в Вильнюсе, Украина должна получить приглашение в Альянс.

Об этом во время Конгресса 590 в комментарии PAP заявил бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен.

«Мы должны помочь Украине построить сильную армию, чтобы она могла в будущем отразить любое нападение РФ. Я оптимистично настроен по гарантиям безопасности: в этом вопросе мы можем получить подписи еще до Вильнюсского саммита. С другой стороны, я считаю, что мы должны пригласить Украину в НАТО во время Вильнюсского саммита, хотя может быть трудно достичь консенсуса, единодушия всех членов альянса», — сказал бывший генсек НАТО.

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Расмуссен отметил, что это был бы первый случай в истории Североатлантического альянса, когда в организацию приглашена страна, которая фактически находится в состоянии войны.

Он подчеркнул, что «очень опасным» является подход, что гарантии безопасности нельзя давать Украине, поскольку их должны получать только страны-члены НАТО.

«Если мы обусловим вступление Украины в Альянс прекращением боевых действий, то мы дадим президенту РФ Путину повод никогда их не прекращать», — сказал Андерс Фог Расмуссен.

Бывший генсек Альянса добавил, что еще до вступления Украины в НАТО необходимо выработать практические решения по учету 5 статьи для предоставления гарантий безопасности Украине.

И подчеркнул, что «там, где есть политическая воля, будут и политические решения».

По его мнению, с приступом России на Украину завершилась золотая эра глобализации. С тех пор мир разделился на два лагеря: демократический, лидером которого являются США, и возглавляющий Китай авторитарный. Эти два лагеря отличаются своими подходами к свободе, демократии и свободному рынку. Поэтому понятие свободы вдохновляет требовать демократию в мире и бороться за безопасное завтра.

«Польский девиз: „За вашу и нашу свободу“ — один из моих любимых. Свобода, демократия и свободный рынок — вот за что мы хотим бороться. Свобода бесценна. Но свобода и демократия — это не только ответственность тех, кто на передовой — мы все борцы за свободу», — сказал Расмуссен.

11−12 июля в Вильнюсе состоится саммит НАТО. Украина рассчитывает получить на нем четкий сигнал о готовности присоединиться к Альянсу.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что такой сигнал будет, однако без формального приглашения Киева в Альянс.

В то же время издание Politico писало, что за пять недель до саммита западные союзники еще не имеют единой позиции о гарантиях безопасности, которых просит Украина.

По данным Wall Street Journal, до вступления в НАТО страны Запада предложат Украине модель безопасности по образцу Израиля. Она облегчит передачу Киеву оружия, передовых технологий и будет шагом на пути к членству в Альянсе.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не видит смысла участвовать в саммите НАТО в Вильнюсе, если Украина не получит четкого сигнала относительно своего членства.

Столтенберг предложил создать Совет Украина-НАТО, который придет на смену заседаниям комиссии Украина-НАТО. По его словам, это дало бы существенное укрепление партнерства между страной и Альянсом.