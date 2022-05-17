«В РФ боятся контрдействий Украины». Остановить обстрелы Сумской области может наступление на их территорию — интервью с председателем ОВА 17 мая, 18:27 Эксклюзив НВ Цей матеріал також доступний українською Последствия рекетного обстрела Ахтырки (Фото:Дмитрий Живицкий / Facebook)

Оккупанты обстреливают Сумскую область почти вдоль всего 500-километровой государственной границы с Россией, сообщил глава областной военной администрации Дмитрий Живицкий.

Война России против Украины — главные события 17 мая

Он убежден, что обезопасить людей от риска быть убитыми или расстрелянными артиллерией может только контрнаступление на территорию РФ, хотя Украина не планировала воевать на территории другого государства.

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В интервью Радио НВ Живицкий рассказал, что происходит в Сумской области и как россияне укрепляются вдоль границы из-за того, что боятся контрнаступления Украины.

— 8 апреля была освобождена Сумская область, а сегодня ракетами обстреляли Ахтырку. Какие планы сейчас у оккупантов?

— Сейчас, к сожалению, ежедневно усиливаются обстрелы Сумской области. После освобождения Сумщины у нас несколько недель было тихо, а затем снова начались обстрелы с территории РФ: сначала из минометов; затем подключилась тяжелая артиллерия; потом это были авиационные налеты, бомбардировки территории области с вертолетов, которые поднимались над территорией РФ; самолеты, которые недалеко, но пересекали воздушную границу государственной границы и обстреливали наши населенные пункты ракетами [типа] воздух-земля.

Вчера была попытка прорыва государственной границы диверсионно-разведывательной группой, было серьезное сражение. К сожалению, есть потери среди наших военных.

Сегодня продолжаются атаки на территорию области со стороны московитских фашистов. Рано утром обстреляли Ахтырку пятью крылатыми ракетами: повреждены школа, детский сад, частные дома. Взрывной волной в многоквартирном доме есть повреждения — выбиты окна и люди были заблокированы из-за деформирования входной двери в подъезд. Повреждены церковь, хозяйственные постройки, магазины.

В течение дня у нас постоянно происходят обстрелы практически вдоль всей границы — Сумского, Конотопского, Шосткинского районов, Белопольской общины. Были обстрелы из самоходных артиллерийских установок, градов, минометов. На севере области уже несколько часов продолжаются бои.

Согласно нашей информации, россияне на своей территории проводят провокации: отселяют людей из приграничных населенных пунктов и обстреливают жилые дома, машины, чтобы оправдать свои действия на территории Сумской области, создавать пропагандистские картинки, будто Россия защищается, а не нападает на Украину.

— Насколько велика угроза возвращения оккупантов в Сумскую область?

— Мы граничим с тремя областями России и имеем самую большую протяженность границы — 563,8 км. Угроза была, есть и остается. На данный момент мы не наблюдаем каких-либо серьезных ударных группировок, которые были перед 24 февраля и заходили сюда тысячами единиц бронетехники, тяжелой артиллерии, БТР-ов и т. д. Но мы видим, что уже второй день есть попытки прорвать государственную границу сухопутно и они продолжаются.

Вчера было короткое сражение, и наши войска дали им отпор, то сейчас уже они большими силами пытаются прорвать границу с Украиной.

— Нардеп Сергей Рахманин говорил, что наступление на Кривой Рог или Николаев является имитациями для того, чтобы оттянуть наши войска. Можем ли мы также охарактеризовать то, что происходит в Сумской области?

— Не думаю, что эти попытки настолько мощные, что повлекут за собой оттягивание войск из зоны активных боевых действий, но это точно не способствует нормальному восстановлению региона, привлечению инвестиций.

То, что у нас происходит в течение месяца, играет точно дестабилизирующую роль. Какие они цели преследуют, вероятно, им лучше известно. Но ту информацию, которую публично представляет российский генштаб в СМИ, то обстрелы наших населенных пунктов, разрушение наших сельхозпредприятий они выдают за разрушение каких-то военных баз. А уничтоженный трактор или сеялка в российских СМИ представляются как уничтоженные зенитные комплексы и тяжелая бронетехника, хотя это не соответствует действительности. Они создают картинку для своих граждан и, возможно, таким образом отчитываются перед своим руководством, выполняя свою работу совершенно бестолково.

— Что нам необходимо из вооружения, чтобы эти обстрелы прекратились?

— Понятное дело, что нужно атаковать россиян на их территории, что не совсем отвечает планам обороны Украины. Мы — мирное государство, и никогда не воевали на территории других государств, но думаю, что высшим военным руководством будут приняты соответствующие решения для того, чтобы обезопасить наших граждан от риска быть убитыми или расстрелянными артиллерией у себя дома, на Сумщине, в 10−20 километрах от границы.

— Оккупанты разрушили мост через реку Клевень. Можете ли вы объяснить, зачем?

— Это был ракетный обстрел. Ракетами был разрушен этот мост, ведущий в РФ. Его подрыв говорит о том, что они, видимо, не собираются на нас активно наступать в ближайшее время, а больше боятся контрдействий с нашей стороны — активно укрепляют свои позиции вдоль границы, минируют территорию, увеличивают количество пограничников, строят оборонительные сооружения, боясь, видимо, контрнаступления украинских войск.

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