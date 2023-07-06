У Украины сейчас больше танков, чем у России — Bloomberg
Украинские военные под Бахмутом на захваченном у россиян боевом танке Т-80, 19 июня 2023 года (Фото:Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko via REUTERS/File Photo)
С начала развязанной Россией полномасштабной войны Украина получила от союзников 471 танк и ждет еще 286, сравнявшись по их количеству с РФ.
Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на обновленные подсчеты базы данных Кильского института мировой экономики Ukraine Support Tracker и аналитического проекта Oryx.
Согласно данным трекера, в начале вторжения Россия имела почти 3,5 тысячи танков, но за 16 месяцев войны, как пишет Oryx, потеряла чуть более 2000 единиц тяжелой техники, включая 545 танков, которые захватили ВСУ.
У Украины на момент начала большой войны было около тысячи танков. Oryx подтвердил, что за все время ВСУ потеряли более 550 танков, однако эти потери удалось восполнить благодаря помощи Запада и «трофеям».
Так, по подсчетам института, Украина сейчас имеет около 1,5 тысячи танков, Россия — около 1,4 тысячи. Также за время войны Киеву удалось сократить разрыв в артиллерии и реактивных системах залпового огня: у России сейчас 1900 тяжелых артиллерийских орудий и 841 система РСЗО, у Украины — 1100 и 427 соответственно.
В то же время Bloomberg отмечает, что к данным из открытых источников нужно относиться с осторожностью, поскольку ни одна из сторон официально не раскрывает свои потери.
Ранее глава вооруженных сил Великобритании Энтони Радакин завил, что российская армия потеряла половину своей боеспособности в Украине, в частности до 2500 танков. По данным Генштаба ВСУ, по состоянию на 6 июля страна-агрессор потеряла 4068 танков.