Нужны защищенные аэродромы. Британский офицер — о том, почему Украине сейчас не до истребителей и чем шведский Gripen лучше F-16 12 марта, 10:21 Эксклюзив NV Бомбардировщики и истребители ВВС США и ВВС Южной Кореи принимают участие в совместных учениях. Южная Корея, февраль 2023 года (Фото:South Korean Defence Ministry / Handout via REUTERS)

Самолеты будут действительно нужны Украине только после победы, утверждает в интервью NV Фрэнк Ледвидж, бывший военный разведчик, преподаватель военной стратегии и права в Портсмутском университете.

Если бы Украина до конца года получила 150 рабочих самолетов, это могло бы оказать ощутимый эффект на ход войны, признает эксперт. Однако такое вряд ли произойдет. К тому же существуют ограничения, связанные с обеспечением воздушного флота.

Видео дня

Во-первых, для базирования истребителей нужны аэродромы с большим количеством персонала и высококвалифицированными техниками. Нанять таких специалистов из-за границы сейчас будет невозможно, отмечает Ледвидж. Ведь если россияне обстреляют аэродром, это вызовет политические проблемы.

Во-вторых, аэродромы необходимо защищать дорогостоящими средствами ПВО, которые используются для защиты украинских городов. «Невозможно обеспечить все объекты, когда количество средств ПВО ограничено», – подчеркивает эксперт.

В конце концов, чтобы ввести в эксплуатацию достаточное количество самолетов, нужно время.

Говоря о типах истребителей, Ледвидж называет лучшим выбором для украинцев не американский F-16, а шведский Gripen. Ведь F-16 не создан для боев над линией фронта и, к тому же, требует значительного материально-технического обеспечения. Неудачным выбором, по его мнению, будут также британский Typhoon и французский Rafale.

И все же больше всего Украине нужны будут истребителей, чтобы защитить свое воздушное пространство уже после победы, во второй половине 2020-х и в 2030-х годах, убежден эксперт. Сейчас Киеву стоит сосредоточиться на усилении ПВО и тем временем готовить свои воздушные силы к расширению авиафлота.