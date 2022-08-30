Нетрадиционная тактика. Украина делает деревянные муляжи систем HIMARS, чтобы выманивать российские ракеты — WP 30 августа, 12:24 Деревянные муляжи HIMARS практически не отличаются от настоящих (Фото:Генштаб)

Украина заставляет Россию тратить дорогостоящие ракеты большой дальности для поражения ложных целей, сообщает The Washington Post.

В частности, украинские военные делают деревянные муляжи реактивных систем залпового огня HIMARS. Их невозможно отличить от настоящих через объектив российских беспилотников.

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За несколько недель в полевых условиях ложные цели выманили не менее 10 крылатых ракет Калибр.

Этот успех заставил Украину расширить производство муляжей для более широкого использования.

Использование таких фальшивых целей объясняет хвастливые заявления РФ об уничтожении образцов западного оружия.

«Они утверждают, что поразили больше HIMARS, чем мы даже отправили», — сказал американский дипломат.

Почти каждую неделю глава минобороны РФ Сергей Шойгу и другие представители российского оборонного ведомства объявляют о новых успешных ударах по западным ракетным системам.

При этом в Пентагоне опровергают российские заявления и отмечают, что ни одна из РСЗО HIMARS в Украине не была уничтожена.

Украинский чиновник сказал, что у ВСУ не было другого выбора, кроме как прибегнуть к нетрадиционной тактике для отражения атак РФ, которая количественно превосходит Украину.



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