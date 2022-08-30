Нетрадиционная тактика. Украина делает деревянные муляжи систем HIMARS, чтобы выманивать российские ракеты — WP

30 августа, 12:24
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Деревянные муляжи HIMARS практически не отличаются от настоящих (Фото:Генштаб)

Деревянные муляжи HIMARS практически не отличаются от настоящих (Фото:Генштаб)

Украина заставляет Россию тратить дорогостоящие ракеты большой дальности для поражения ложных целей, сообщает The Washington Post.

В частности, украинские военные делают деревянные муляжи реактивных систем залпового огня HIMARS. Их невозможно отличить от настоящих через объектив российских беспилотников.

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За несколько недель в полевых условиях ложные цели выманили не менее 10 крылатых ракет Калибр.

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Этот успех заставил Украину расширить производство муляжей для более широкого использования.

Использование таких фальшивых целей объясняет хвастливые заявления РФ об уничтожении образцов западного оружия.

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«Они утверждают, что поразили больше HIMARS, чем мы даже отправили», — сказал американский дипломат.

Почти каждую неделю глава минобороны РФ Сергей Шойгу и другие представители российского оборонного ведомства объявляют о новых успешных ударах по западным ракетным системам.

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При этом в Пентагоне опровергают российские заявления и отмечают, что ни одна из РСЗО HIMARS в Украине не была уничтожена.

Украинский чиновник сказал, что у ВСУ не было другого выбора, кроме как прибегнуть к нетрадиционной тактике для отражения атак РФ, которая количественно превосходит Украину.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Ракеты Война России против Украины РСЗО HIMARS

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