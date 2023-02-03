«Нет никаких границ». Что Украина планирует сделать в Крыму — Подоляк приоткрыл планы ВСУ 3 февраля, 15:07 Россияне ремонтируют Крымский мост после взрыва в октябре (Фото:Press Service of Taman Roads Management/Handout via REUTERS)

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в интервью Radio NV рассказал о военных целях Украины в оккупированном Крыму.

«Для меня не существует админграницы с оккупированным Крымом. Это наша территория, она просто оккупирована. То есть для нас с вами нет админграниц. Оккупированная территория. Нет админграницы Луганской, Донецкой области, о чем говорит Путин, что нужно выйти до марта на админграницу Луганской или Донецкой области. Для нас с вами нет никаких границ», — заявил Подоляк в эфире Radio NV.

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Он подчеркнул, что Крым сейчас является ключевой военной базой России со стратегическими складами, и на полуострове должна быть уничтожена вся военная инфраструктура.

«Россия восемь лет вкладывала деньги не в благосостояние этой территории, а исключительно в милитаризацию Крыма. И там ключевые базы, из которых идет подкрепление в том числе на донецкое, на запорожское направления. Поэтому нужно работать по Крыму тоже», — сказал советник главы ОП.

Подоляк добавил, что сейчас партнеры Украины, в отличие от «периода середины войны», констатируют полное право Украины уничтожать всю оккупационную структуру российской армии на полуострове.

«Это абсолютно законно и в рамках международного права. Поэтому да, будем работать», — подытожил он.

2 февраля издание Politico со ссылкой на четырех высокопоставленных представителей американского Министерства обороны сообщило, что Пентагон не верит, что у Украины есть или скоро будет способность вытеснить российские войска из Крыма.

В конце января бывший командующий войсками США в Европе генерал Бен Ходжес заявлял, что борьба за Крым станет ключевой в войне России против Украины, и прогнозировал, что Украина в течение следующих нескольких месяцев будет создавать условия для окончательного освобождения полуострова.

Ходжес заявил, что для освобождения Крыма нужно будет изолировать полуостров от РФ, разрушив Керченский мост.

При этом генерал подверг критике администрацию Джо Байдена за нежелание предоставлять Украине дальнобойное оружие.