Украина может менять пленных российских военных на коллаборантов 17 августа, 19:51 Лозунг против российской агрессии в Украине (Фото:сибирьмедиа / telegram)

Украинский проект Хочу жить, который помогает российским военным сохранить жизнь, сдавшись в плен, объявил о намерении организовать обмены пленных российских военных на политзаключенных, осужденных в России за антивоенные взгляды.

В сообщении проекта говорится, что почти 20 тысяч граждан РФ подверглись задержаниям, минимум 636 человек стали фигурантами «антивоенных» уголовных дел с начала вторжения России в Украину. Многие из них получили страшные сроки по 7−12 лет тюрьмы за репосты антивоенных картинок в соцсетях.

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Родственникам тех, кто попал под «репрессивный каток путинского режима за антивоенную позицию или поддержку Украины», предлагают писать на почту проекта.

Проект обещает юридическое сопровождение и посильную помощь в освобождении россиян, оказавшихся в заключении из-за антивоенных взглядов.

«Мы будем инициировать передачу таких людей в Украину (через обмен или другими способами) с возможностью обеспечения политического убежища в Украине и в странах Европейского союза», — говорится в сообщении.

Представитель Главного управления разведки Украины Андрей Юсов рассказал Настоящему Времени, как должен работать этот обмен.



«На территории России есть много людей, которые пострадали за антивоенную позицию, за поддержку Украины, выступили против геноцидной войны путинской России и получили драконовские реальные сроки. Они не побоялись высказать свою гражданскую позицию. Мир не должен о них забывать и Украина постарается их вернуть. Они поддержали Украину и Украина должна их поддержать», — сказал Юсов.



Под формальные критерии обменного фонда подходят две категории людей. С одной стороны, это россияне, осужденные по «антивоенным» статьям. С другой, россияне и украинцы, осужденные или подозреваемые по статьям о коллаборационизме и сотрудничестве с «государством-агрессором».



По словам Юсова, речь об обмене российских военнопленных на российских оппозиционеров не идет. «Инициатива новая и многих деталей мы раскрывать пока не можем», — подчеркнул представитель ГУР.



Юсов добавил, что за сутки проект «Хочу жить» получил сотни обращений от родственников и близких осужденных за антивоенные выступления россиян.



В декабре 2022 года проект Хочу жить сообщил, что за три месяца на горячую линию проекта обратились около 4500 россиян.

Для получения информации, как сдаться в плен, российским военнослужащим или их родным и близким следует звонить по следующим номерам:

если с территории РФ — +380956886888; +380936886888 и +380976886688;

если с территории Украины — 688 ( только с украинских номеров) и +380443508917.

Продолжают круглосуточно работать горячие линии по номерам: +38 066 580 34 98 и +38 093 119 29 84, а также чат-бот.