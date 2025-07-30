Пусковая установка Гром-2, проектной разработки украинского оперативно-тактического ракетного комплекса, на параде в Киеве в 2018 году (Фото: Wikimedia)

Украина близка к тому, чтобы иметь собственные баллистические ракеты для нанесения ударов по территории страны-агрессора России. Об этом сообщил министр обороны Денис Шмыгаль в интервью BBC News Украина , опубликованном в среду, 30 июля.

«Президент Украины уже анонсировал, что Украина будет иметь свою баллистику. Мы очень к этому близки», — ответил Шмыгаль на вопрос журналиста о том, когда появятся и будут использоваться украинские баллистические ракеты.

Министр отметил, что это вся информация, которую он может говорить публично по этому поводу.

14 июня президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина работает над возможностью массового производства баллистической ракеты Сапсан, которая уже успешно прошла испытания.

В июне 2023 года председатель ассоциации Западноукраинского объединения предприятий оборонно-промышленного комплекса Игорь Крол сообщил, что оперативно-тактический ракетный комплекс Сапсан украинского производства готов на 65−70%. Для завершения проекта нужно было около 500 миллионов долларов.

В октябре 2024 года Зеленский сообщал, что первая украинская баллистическая ракета уже прошла летные испытания.