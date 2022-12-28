Ворота к Северодонецку и Лисичанску. ВСУ приблизились к освобождению Кременной — New York Times 28 декабря, 10:39 Военное командование РФ уже перебралось из Кременной в Рубежное (Фото:Радио Свобода)

Несмотря на упорное сопротивление российских оккупантов, украинская армия приближается к освобождению Кременной Луганской области, сообщает New York Times.

Как рассказал глава местной ОВА Сергей Гайдай, во вторник, 27 декабря, вокруг города шли тяжелые бои, на фоне которых военное командование РФ решило перебраться в Рубежное.

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Освобождение Кременной позволит ВСУ контролировать основные дороги, ведущие на Северодонецк и Лисичанск, являющиеся важными промышленными центрами Донбасса, а также создать плацдарм для дальнейшего освобождения региона.

В то же время NYT отмечает, что россияне после целого ряда поражений пытаются максимально укрепить свои оборонительные позиции в этом районе, чтобы не дать украинской армии вернуть город, на захват и оборону которого было потрачено огромное количество военных ресурсов.

«Россияне понимают, что, если они потеряют Кременную, вся их линия обороны падет», — объяснил Гайдай.

Тем временем российская армия несет тяжелые потери под Бахмутом Донецкой области, который также является сейчас одной из наиболее горячих точек на фронте.

Бои за город длятся уже более полугода. РФ бросает на его захват огромные силы, в том числе наемников из ЧВК Вагнера, завербованных в российских тюрьмах, однако добиться значительных успехов им до сих пор не удалось.

На прошлой неделе отдельные подразделения противника прорвались в жилой сектор на окраине Бахмута, однако ВСУ в ходе контрнаступления их разбили, вынудив отступать.