Украину атакуют инфекции. Где и почему чаще всего возникают вспышки заболеваний

На 4-5 день после первых симптомов кори температура больного возрастает до 39-40 градусов

В этом году уже зафиксировали 650 вспышек инфекционных болезней, в три раза больше, чем в 2017 году, сообщают в Центре общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины. Об этом - в сюжете Радио НВ.

Сальмонеллез

Чаще всего инфекционными болезнями страдали граждане во Львовской, Одесской и Волынской областях.

В январе-сентябре этого года в Украине зарегистрировано почти 650 вспышек инфекционных заболеваний. При этом в аналогичный период 2017 года было 175 вспышек.

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В этом году инфекционные болезни поразили более 6 тыс. человек, в том числе, более 4 тыс. детей. Больше всего было вспышек кори - почти 500, сальмонеллеза - 50.

Больше всего было вспышек кори - почти 500

Также было зафиксировано по три десятка случаев неопределенных острых кишечных инфекций и вирусного гепатита А.

Кроме того, было 20 случаев острых кишечных инфекций установленной этиологии. Шигеллезом заболело два человека, дифтерией - один. В этом году вспышки зарегистрировали во всех регионах Украины. Наибольшее количество зафиксировали во Львовской области - 100 случаев.

Корь в Одесской области

В Одесской области и Волынской дифтерией заболели по 70 человек. Только за одну неделю с 22 по 27 сентября произошло более 20 вспышек инфекционных заболеваний. А за аналогичный прошлогодний период их было всего 8.

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В Винницкой области с начала сентября в одной из школ поселка Тывров корью заболело 28 детей, сообщила начальник отдела лечебно-профилактической помощи детскому населению Департамента здравоохранения Винницкой облгосадминистрации Татьяна Бондаренко в комментарии ВВС News Украина.

По ее словам, это произошло потому, что эти дети были невакцинированные и не имели повторных прививок. Возраст подавляющего большинства детей, заболевших корью - 10-14 лет. В то же время состояние детей удовлетворительное, госпитализация им не понадобилась.

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Бондаренко добавила, что вакцины для профилактической прививки детей в области есть в достаточном количестве, однако родители нередко отказывались от прививок.

Вакцинация и несоблюдение правил питания

Вспышки кори связаны с тем, что украинцы неохотно прививаются, отметил заведующий первого детского диагностического отделения Львовской областной инфекционной клинической больницы Игорь Гайдук.

Вспышки сальмонеллеза связаны с несоблюдением санитарных норм в продуктовых магазинах

По его словам, даже несмотря на активные информационные кампании, около половины украинцев не вакцинуются.

Он отметил, что пациенты жалуются на то, что вакцины периодически исчезают из аптек. Вспышки сальмонеллеза, по его словам, связаны с несоблюдением санитарных норм в продуктовых магазинах, а также - заведениях питания.

Заражение связано с тем, что иммунопрофилактика инфекционных болезней в стране не проходит на должном уровне, сказал ответственный секретарь Национальной медицинской палаты, врач-иммунолог Сергей Кравченко.

По его словам, в первую очередь проблемы с вакцинацией. Кравченко пожаловался, что международные организации, с которыми Минздрав договорился о поставках вакцин, выполнили их только на 30%. Иммунолог также отметил, что в Украине нет четкой стратегии борьбы с инфекционными болезнями, а дополнительные проблемы возникли после ликвидации Государственной санитарно-эпидемиологической службы.